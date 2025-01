Elmano: Lula tem de dar "chacoalhada" na equipe para acelerar entregas

Foto: AURÉLIO ALVES O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva,e o governador do Ceará, Elmano de Freitas, durante visita presidencial ao Ceará.

O governador Elmano de Freitas (PT) realizou na manhã desta quinta-feira, 30, primeira edição do “Café com o Governador”, reunião periódica entre o Palácio da Abolição e profissionais da imprensa cearense. Durante conversa com jornalistas, o petista analisou recente queda na avaliação do governo Lula (PT) e defendeu que o presidente faça uma reforma ministerial para este ano, de olho em “acelerar entregas” para a população.

Leia também:

Evandro e Idilvan abrem novo ano letivo em Fortaleza

Elmano volta a receber prefeitos e deputados

“Tem de dar uma chacoalhada para acelerar as entregas, dar uma energizada também nas pessoas responsáveis na ponta, principalmente no que diz respeito a entregas nos Estados”, disse. Neste sentido, o governador minimizou recentes críticas feitas à comunicação do governo, destacando que, no “final das contas”, o governo será julgado por sua capacidade de “entregar ações para a população”.

“Temos desafios grandes, e se eu pudesse dar um conselho ao presidente Lula, eu diria ‘dê uma mexida grande na sua equipe e bote ela para andar, trabalhar e fazer entrega, porque é isso que pode alterar o movimento da pesquisa”, afirma. Na última segunda-feira, 27, pesquisa Quaest apontou reprovação do governo Lula na casa dos 49%, com o índice negativo aparecendo pela primeira vez superior à taxa de aprovação da gestão.

“Mais do que o dado em si, é importante ver a tendência que ela (a pesquisa) expressa, e a tendência hoje é de redução da aprovação e de aumento da desaprovação”, disse. Elmano destaca, no entanto, que ações como nova vinda de Lula ao Ceará para acelerar obras no Estado já são sinais que o presidente está “ligado” com relação aos problemas.