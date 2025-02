Evandro anuncia plano para postos de saúde em até 90 dias

Foto: Mateus Dantas/ CMFor Prefeito Evandro Leitão (PT) na abertura dos trabalhos da Câmara Municipal de Fortaleza

O prefeito Evandro Leitão (PT) participou ontem da sessão de abertura da nova legislatura na Câmara Municipal de Fortaleza. Na ocasião, o petista defendeu diálogo com categorias municipais, criticou situação financeira herdada da gestão José Sarto (PDT) e prometeu apresentar, em até 90 dias, plano de intervenção para todos os postos de saúde da Capital.

A nova iniciativa para a saúde, afirma o prefeito, será um dos temas de conversa entre ele e o presidente Lula (PT) agendada para o próximo dia 15 de fevereiro. "Nós temos audiência já marcada com o presidente Lula, e até 15 de fevereiro estaremos indo a Brasília também solicitar ajuda para que a gente possa estar dando uma condição melhor para a saúde de Fortaleza", destaca Evandro.

PCCSs

O prefeito também prometeu dialogar com servidores por revisões de Planos de Cargos, Carreiras e Salários (PCCSs) de diversas categorias. Sindifort afirma que alguns planos estariam defasados em mais de uma década.

Em debate

Evandro afirma, no entanto, que "não é razoável" que ele seja cobrado, com apenas um mês de gestão, por todo o passivo de defasagem das categorias. "Vamos dialogar, mas tendo responsabilidade com as contas públicas", diz.

Em festa

O OAB-CE recebe hoje, no Centro de Eventos, posse festiva da nova gestão de Christiane Leitão, que contará com presença do presidente da Ordem Nacional, Beto Simonetti. Ela já exerce o cargo desde o início do ano.

Alinhados

A vereadora Bella Carmelo (PL) não exagerou ao afirmar, em entrevista recente ao O POVO, que irá "dar continuidade" ao trabalho do marido, o deputado estadual Carmelo Neto (PL), na Câmara Municipal de Fortaleza.

Continuidade

Com início da nova legislatura ontem, já tramitam na Casa diversos projetos da vereadora que seguem o mesmo teor de propostas feitas por Carmelo quatro anos atrás, quando ele assumiu mandato como vereador da Capital.

Inspiração

Uma das matérias "repetidas" e que incluem a mesma ementa, por exemplo, é uma que "proíbe a utilização de linguagem neutra nos canais de comunicação oficiais dos órgãos públicos do município de Fortaleza".

Foto: Samuel Setubal Show de Carnaval no Aterrinho

Carnaval sem "frontstage"

Evandro Leitão (PT) determinou que estrutura dos shows que ocorrerão no Ciclo Carnavalesco deste ano não tenha "frontstage", área próxima do palco separada e com acesso restrito que costumava existir em parte dos eventos de gestões anteriores.

Tudo junto

A determinação vale para todos os 20 polos da festa mantidos pela gestão. "A orientação do Paço Municipal é descentralizar e democratizar as festas, sem separação do público por setores", destaca nota da gestão.

Sem VIP

A Prefeitura destaca que a nova política já foi aplicada neste último fim de semana, sem ocorrência de frontstage em shows como o de Jorge Aragão na Praça do Ferreira e de Solange Almeida no Conjunto Ceará.

Horizontais

Inicialmente marcada para hoje, posse de Hebert dos Santos na Ceasa foi adiada para a próxima segunda-feira, 10, às 11h. /// Ainda no pique das celebrações dos 23 anos de fundação, a Unifametro anuncia a chegada de novos cursos, entre eles o de Medicina. Previsão é de abertura de matrículas ainda neste ano.