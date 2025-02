Secretário de Sarto defende obra da Heráclito Graça: "Vai funcionar"

Foto: DIVULGAÇÃO Samuel Dias

Secretário da Infraestrutura nas gestões Roberto Cláudio (PDT) e José Sarto (PDT), o engenheiro Samuel Dias rejeitou fala do prefeito Evandro Leitão (PT) de que a obra da Avenida Heráclito Graça não irá "resolver" alagamentos da região. "A obra vai funcionar sim, e acho que o prefeito deveria era comemorar, porque é um problema histórico da região e que, apesar de termos deixado a obra praticamente pronta, não deixa de ser uma vitória para ele também concluir", diz.

Neste sentido, Dias destaca que "toda obra tem uma capacidade", mas que intervenção foi projetada para "segurar" chuvas com tempo de recorrência de vinte anos. "Ou seja, precisaria de uma chuva que só acontece a cada vinte anos para alagar, em 95% do tempo ela aguenta", diz.

Nova gestão

Ainda em janeiro, o atual secretário da Infraestrutura, André Daher, disse ao O POVO que a obra deve conseguir conter apenas "pequenas e médias precipitações", mas que o problema deve persistir em grandes precipitações.

"Gargalo"

"(A obra) tem um gargalo, que é o riacho Pajeú, por onde o reservatório acumula e o riacho escoa até o mar, próximo do Marina Park. Essa desobstrução do canal é indispensável para que funcione", disse Daher à Rádio O POVO CBN.

Evolução

Dias, no entanto, rebate a tese: "Muito do que ele fala é verdade, mas no mínimo teremos uma obra com reservatório e a via elevada", diz, afirmando que, no pior cenário, população ainda terá situação "muito melhor" que a atual.

Debate

"Não é questão de fazer polêmica. Eu mesmo tenho respeito pelo prefeito e pelo secretário, que foi coordenador importante na gestão do Roberto (Cláudio). Mas é importante esclarecer a população: a obra vai funcionar", afirma.

Segurança

Elmano de Freitas (PT) anunciou ontem que a tecnologia de reconhecimento facial na Arena Castelão deverá ser implantada para jogos a partir de 15 de março deste ano, já valendo para a final do Cearense 2025.

Referência

A jornalista e escritora cearense Socorro Acioli será uma das agraciadas com o Prêmio RioMar Mulher, que chega a sua 9ª edição, na categoria "Arte e Cultura". Premiação ocorre em 12 de março no Teatro do RioMar Fortaleza.

Caucaia deve ter greve geral

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Caucaia (Sindsep) deflagrou ontem greve geral de várias categorias, com paralisações previstas para esta sexta-feira, 7. Eles questionam recentes mudanças em regras previdenciárias do município.

Reforma

Segundo servidores, reforma aprovada semana passada "dificulta o acesso à aposentadoria", aumentando idade mínima geral para aposentadoria de 60 para 65 anos para homens e de 55 para 62 anos para mulheres.

Resposta

Em nota, o prefeito Naumi Amorim (PSD) disse "lamentar" a decisão e destacou que a ela ocorreu "antes mesmo" de "abertura de diálogo". Apesar disso, a gestão afirma que irá criar uma comissão de negociação com as categorias.

Horizontais

Em Fortaleza, situação não está muito melhor: ontem, representantes de categorias municipais estiveram na Secretaria do Planejamento e Gestão para cobrar reunião com a Prefeitura. Cobrando reajuste geral de 12,84%, os dirigentes acabaram levando "chá de cadeira" e saindo sem a conversa. Negociações continuam.