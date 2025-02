Reforma e vetos chegam em breve ao Legislativo

Foto: Divulgação/CMFor Vereador Bruno Mesquita (PSD)

.

Primeiras matérias de interesse da gestão Evandro Leitão (PT) após o início da nova legislatura, mensagens da reforma administrativa e de vetos contra a extinção de áreas de proteção ambiental devem ser enviadas ao Legislativo até a próxima semana.

A análise é do líder do governo na Câmara Municipal, Bruno Mesquita (PSD), que irá se reunir com o prefeito após ele retornar de viagem a Brasília para fechar as questões. "Devemos concluir tudo para enviar ou nessa semana ou na próxima", afirma.

Com retorno previsto para quinta-feira, o prefeito também deve se reunir com o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal, Gabriel Biologia (Psol), de olho em definir quais matérias envolvendo áreas verdes poderão ser questionadas pela gestão.

Mudanças

Expectativa da reforma é pela criação de três pastas - Mulheres, Proteção Animal e Relações Comunitárias - e extinção da Gestão Regional. Projeto com veto já confirmado envolve área de 11,4 hectares no Manuel Dias Branco.

Leia mais O histórico das áreas verdes de Fortaleza: lutas de décadas, exclusões de segundos

Inédito: OP+ mapeia as 16 áreas verdes excluídas de zonas ambientais em Fortaleza Sobre o assunto O histórico das áreas verdes de Fortaleza: lutas de décadas, exclusões de segundos

Inédito: OP+ mapeia as 16 áreas verdes excluídas de zonas ambientais em Fortaleza

Novo prazo

Previsto para ser apresentado nesta terça-feira, 11, índice de reajuste geral para servidores municipais foi adiado para até a próxima segunda-feira, 12. Sindicatos mantêm, no entanto, agenda de mobilizações para os próximos dias.

"Desastre"

Cada dia mais pronunciada, guinada do vereador PP Cell (PDT) rumo ao bolsonarismo vem chamando atenção de colegas na Câmara Municipal. Em vídeo recente, o vereador chama o PT de "partido mais corrupto da história do País".

PDT anti-PT

O curioso é que PP Cell continua filiado ao PDT, partido que hoje apoia, em sua ampla maioria, o governo Evandro Leitão (PT) no nível municipal e o governo Lula (PT) no plano nacional, com direito até a indicação de ministro.

Memória

Ex-reitor Cândido Albuquerque questiona apelo que quer migrar busto do professor Fran Martins do Dionísio Torres para dentro da Faculdade de Direito. Destaca que a própria praça onde está o busto carrega o nome de Martins.

Amém

Objeto frequente de reclamações, área da praça Luíza Távora com acúmulo de lixo foi alvo ontem de nova limpeza pela Prefeitura. Gestão promete também reforçar sinalização e ações educativas contra o descarte de lixo no local.

Foto: Divulgação Ato dos terceirizados da UFC nos jardins da Reitoria para reivindicar atrasados

Terceirizados em ato na UFC

Terceirizados que trabalham na UFC fizeram ontem manifestação cobrando pagamento de salários atrasados. A Reitoria diz que já fez diversos contatos com as empresas de terceirização, responsáveis pelos pagamentos, e que irá buscar o MP no caso.

Pacto global

O Grupo de Comunicação O POVO passou a integrar o Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU), iniciativa que reúne empresas e organizações de diversos países comprometidas com práticas sustentáveis.

Sustentável

Como signatário, o Grupo deverá enviar uma Comunicação de Progresso (COP) anual sobre ações implementadas pelo desenvolvimento sustentável. O POVO é a única empresa de comunicação do Ceará a aderir ao pacto.

Horizontais

Carlinhos Patriolino e José Ramos apresentam nesta sexta, 18h, na Sublime, temas instrumentais autorais e recriações de grandes clássicos. O mestre do choro e o jovem discípulo preparam turnê pela Europa e buscam apoio. /// E o Conselho de Ética da Câmara Municipal, já tem data para instalação? Pautas não faltam.