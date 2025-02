Léo Couto anuncia hoje nomes do Conselho de Ética

Foto: Reprodução/Instagram  Inspetor Alberto e o deputado André Fernandes

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Léo Couto (PSB), irá anunciar nesta quinta-feira, 13, os integrantes dos últimos colegiados a serem formados pela Casa. Entre eles, será definida a composição do Conselho de Ética da Casa, que tem a prerrogativa de julgar representações por quebra de decoro apresentadas contra vereadores da Capital.

Entre assuntos na pauta do grupo, estão pelo menos duas representações contra Inspetor Alberto (PL). Uma delas, apresentada pelos vereadores Adriana Gerônimo (Psol), Gabriel Biologia (Psol) e Professora Adriana (PT), pede a cassação do parlamentar por episódios de ameaça e maus tratos contra um porco ocorridos na eleição de 2024, quando Alberto apoiou André Fernandes (PL) contra Evandro Leitão (PT).

PT x PL

A outra representação foi anunciada pela líder do PT, Mari Lacerda (PT), após Alberto insinuar, durante discussão de um requerimento na Casa, que o Partido dos Trabalhadores (PT) seria eleito "por facções criminosas".

Em pauta

Em ambos os casos, os proponentes alegam que irão pedir a cassação de Inspetor Alberto. O vereador vem dizendo que não irá comentar os pedidos, por orientação do presidente do PL Fortaleza, André Fernandes.

Vai longe

O anúncio dos integrantes do Conselho, no entanto, é apenas o primeiro passo de um longo percurso para avaliar a conduta do vereador nos episódios. Tema ainda deve dar o que falar no Legislativo fortalezense.

Bárbaras

O Espaço O POVO de Cultura e Arte recebe às 14h desta sexta-feira, 14, nova edição do Encontro Bárbaras. Aberto ao público, evento tem programação voltada ao debate sobre temas essenciais para as mulheres.

Advocacia

A Câmara Municipal realiza hoje às 18h sessão solene de entrega de homenagens para os advogados Inocêncio Uchôa e Marcelo Uchôa - pai e filho, respectivamente - por contribuições na defesa dos Direitos Humanos.

Homenagem

Natural de Aracati, Inocêncio receberá o título de cidadão fortalezense. Já Marcelo será agraciado com a Medalha do Mérito Judiciário Municipal José de Albuquerque Rocha. Proposta é da vereadora Adriana Almeida (PT).

Foto: Guilherme Gonsalves Capitão Wagner e Roberto Cláudio se reúnem com deputados estaduais de oposição

Oposição unida no Ceará

Roberto Cláudio (PDT) e Capitão Wagner (União) foram ontem à Alece para "alinhar" oposição a Elmano de Freitas (PT). Chamou a atenção, no entanto, ausência do principal líder do grupo, pelo menos no saldo eleitoral recente: André Fernandes (PL).

2026

Nem mesmo o pai de Fernandes, Alcides Fernandes (PL), foi visto em fotos do grupo reunido. Durante a passagem, os oposicionistas destacaram possibilidade de união do bloco na eleição de 2026.

"Tamo junto"

Com ou sem Fernandes, visita contou com adesão do presidente estadual do partido, Carmelo Neto (PL) e de parte da bancada do União e do PDT que fazem oposição ao governo Elmano na Casa.

Horizontais

O PDT, aliás, se reúne amanhã em Fortaleza de olho em discutir futuro da sigla após derrotas em 2022 e 2024. Interesse das lideranças é seguir linha de oposição no Ceará. /// O Juca, serviço de atendimento e serviços por WhatsApp da Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec), está com novo número: (85) 3108 2902.