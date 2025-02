Lupi: Roberto Cláudio vai liderar ações do PDT para 2026

Foto: FÁBIO LIMA Ministro Carlos Lupi em reunião com pedetistas do Ceará

.

Presidente licenciado do PDT Nacional, o ministro Carlos Lupi (Previdência Social) reafirmou ontem a posição do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) como liderança maior do partido no Ceará. "Qualquer projeto que Roberto Cláudio esteja à frente, eu estou junto", disse Lupi, destacando que o apoio vale inclusive para uma possível candidatura do ex-prefeito ao Governo do Ceará em 2026.

Em almoço com lideranças do PDT em Fortaleza, o ministro também rebateu rumores de uma possível saída de RC da legenda. "Sequer cogito a possibilidade de perdê-lo como um quadro do PDT", afirma. Além de Lupi e Roberto Cláudio, participaram do encontro também o deputado André Figueiredo (PDT) e o ex-prefeito José Sarto (PDT), além de deputados e vereadores da sigla.

Racha eterno

Fala ocorre em meio a divisões no PDT Ceará. Enquanto a maior parte dos deputados estaduais do partido fazem oposição a Elmano de Freitas (PT), maioria da bancada de vereadores apoia Evandro Leitão (PT) em Fortaleza.

À direita

No âmbito estadual, o partido tem se aproximado inclusive da oposição bolsonarista de olho em uma chapa única em 2026. Na última quarta-feira, RC esteve na Alece ao lado de Capitão Wagner (União) e Carmelo Neto (PL).

Leia mais A construção de um caminho para o PDT

Lupi e RC entram em rota de colisão no PDT Sobre o assunto A construção de um caminho para o PDT

Lupi e RC entram em rota de colisão no PDT

Equilíbrio

Lupi, no entanto, continua ministro de Lula e tenta "equilibrar" a situação com gestos políticos também ao PT. Na manhã de ontem, o ministro chegou inclusive a ter agenda com Evandro Leitão em Fortaleza.

Embate

Na reunião de ontem, Roberto Cláudio destacou "gratidão e amizade" na relação com Lupi e destacou necessidade de o partido "apresentar uma alternativa de candidatura que faça frente ao projeto de poder hegemônico" do PT.

Leia mais A aposta de Roberto Cláudio no antipetismo Sobre o assunto A aposta de Roberto Cláudio no antipetismo

Nas ruas

O Sindifort, que representa servidores municipais, mantém mobilizações de olho na campanha salarial 2025. Ontem, a entidade esteve na Secretaria Municipal da Saúde. Índice de reajuste ainda será anunciado por Evandro.

Vapt-Vupt

O Shopping Parangaba irá receber, a partir da última semana de fevereiro, nova unidade de atendimento do Vapt-Vupt em parceria com o Governo do Ceará. Mais uma opção para renovação de documentos.

Foto: Divulgação/Michael Brito Advogado Bernardo Santana

Ceará na rota do Reino Unido

O advogado Bernardo Santana foi anunciado nesta semana como cônsul honorário do Reino Unido em Fortaleza. Especialista em energias renováveis, ele inicia trabalhos de olho em fortalecer parcerias econômicas e culturais entre o país europeu e o Ceará.

Em alta

Posto é inédito no Ceará e demonstra interesse crescente do Reino Unido no Estado. Vale lembrar que o País é hoje referência em eólicas offshore, um dos grandes investimentos projetados pelo Governo do Ceará.

Potencial

Nesta mesma linha, o governo britânico e o governo cearense realizam em março o "Ceará Day" em Londres, evento dedicado a apresentar potenciais do estado para investidores e empresas britânicas.

Horizontais

Atividades do novo cônsul honorário já começaram nesta quinta-feira, incluindo encontro com empresários e profissionais da imprensa em Fortaleza. /// Na sexta-feira, ele visitou fábrica da britânica Diageo na Região Metropolitana de Fortaleza. A empresa gera 400 empregos diretos para a comunidade local.