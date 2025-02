Vereador diz que PL é "única oposição verdadeira" e defende "protagonismo" para 2026

Foto: Yuri Gomes/Especial para O POVO Marcelo Mendes foi empossado recentemente como vereador de Fortaleza

Vice-líder da oposição ao governo Evandro Leitão (PT) na Câmara Municipal, o vereador Marcelo Mendes (PL) avaliou nesta terça-feira, 19, como correta a tese do deputado André Fernandes (PL) de que o PL deve lançar “chapa pura” com candidatos tanto para governador quanto para duas vagas do Senado Federal em 2026.

“Imaginar que nós vamos nos preparar para 2026 já pensando em uma coligação é dizer, admitir, que o PL não tem nomes. É pelo contrário, nós temos nomes”, disse Mendes, que chegou a ser citado por Fernandes como um dos possíveis candidatos do partido para a disputa majoritária, à repórter Camila Maia, da coluna Vertical.

Na prática, a tese vai em linha oposta ao esforço de outras lideranças da oposição, como Capitão Wagner (União) e Roberto Cláudio (PDT), que vem tentando reunir o bloco de partidos oposicionistas em uma coligação única para 2026.

Oposição "verdadeira"

“Se haverá uma candidatura de oposição, essas candidaturas precisam ser capitaneadas pelo PL, protagonizadas pelo PL. O protagonista desse processo, de lançamento de uma candidatura ao Governo, Senado, vice-governador, uma chapa muito forte para deputados federais, isso tem que partir do PL, o PL é a única verdadeira oposição”, afirma.

Neste sentido, Mendes chega a questionar se siglas de outras lideranças do bloco, como o União Brasil, seriam oposição “de fato”. “União é oposição? União faz parte da gestão do quase Sarto, o Evandro Leitão, do PT. União faz parte do governo Lula, com alguns ministros. União é oposição de que? A mesma coisa pode se dizer dessas outras figuras”, diz.

Mendes relaciona o tema ainda à disputa nacional de 2026, ano de possível tentativa de reeleição de Lula (PT). “O André está certo, teremos candidatura do PL para todos os cargos, não tenho a menor dúvida, e a oposição no Brasil continuará crescendo. Não acredito que haverá melhora na performance do governo Lula, essas crises se agravarão, o brasileiro cada vez mais vai se conscientizar que votou errado em 2022”, conclui. (com informações da repórter Camila Maia)