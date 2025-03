Líder de Evandro rebate Sarto: "Saiu pela porta dos fundos devendo a Deus e ao mundo"

Foto: Divulgação/CMFor Bruno Mesquita (PSD) é líder do governo Evandro Leitão (PT) no Legislativo

Líder do governo Evandro Leitão (PT) na Câmara Municipal, o vereador Bruno Mesquita (PSD) rebateu nesta segunda-feira, 17, críticas feitas ao prefeito Evandro Leitão (PT) pelo seu antecessor no cargo, o ex-prefeito José Sarto (PDT).

“Mesmo tendo a gestão desaprovada nas ruas e nas urnas, o ex-prefeito Sarto continua usando seu precioso tempo para tentar enganar os fortalezenses. Agora, veio falar que deixou dinheiro em caixa. Disse que deixou R$ 600 milhões em caixa”, disse Mesquita, em referência a vídeos divulgados por Sarto nas redes sociais durante o último fim de semana.

“O que ele não fala é que não pagou as contas. Não pagou os terceirizados, não pagou os fornecedores do IJF, não pagou os precatórios, não pagou as empresas prestadoras de serviço. Saiu pela porta dos fundos devendo a Deus e ao mundo”, diz ainda Mesquita, que chegou a integrar a base aliada do pedetista durante sua gestão, mas se afastou do ex-prefeito após migrar para o PSD.

Em uma série de vídeos divulgados no último fim de semana, o pedetista afirma que a atual gestão “mente” ao afirmar ter recebido situação negativa nas contas municipais. "Desde que assumiu o Prefeito mente sobre um suposto rombo. O objetivo é desviar a atenção da opinião pública para encobrir a sua total incapacidade de governar", diz o ex-prefeito, que afirma ter ampliado a receita municipal de R$ 7,7 bilhões para R$ 11,4 bilhões em ter deixado mais de R$ 630 milhões "em caixa" para o sucessor.

Mesquita, no entanto, rebate: “No período que ia a Prefeitura, Sarto ainda pegou dinheiro emprestado, endividando a Prefeitura e tirando a capacidade de investimento do município. A cidade ficou sem crédito e com o nome sujo junto aos investidores internacionais. Se havia tanto dinheiro, por que não pagou os precatórios da Justiça que a Prefeitura devia? Sarto, se você morasse em Fortaleza veria que a cidade já está bem melhor sem você”.