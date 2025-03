Moto Uber de Fortaleza é aprovado em Medicina na Uece

Foto: Reprodução/Victor Emanoel Victor Emanoel Rocha Silva foi aprovado para a 4ª turma de medicina da UECE Crateús

O motorista de aplicativo Victor Emanoel Rocha Silva foi aprovado no curso de Medicina pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), Campus Crateús, após quatro anos de tentativas. Formado na rede pública de ensino, o jovem conciliava as aulas de cursinho com oito horas de trabalho diárias.

Para garantir a renda e ter horários de trabalho mais flexíveis, o jovem realizava as corridas de moto por aplicativos de transporte, em Fortaleza. “Eu encaixava na rotina como podia. Assim, eu tinha que bater a meta. Eu esticava mais no final de semana, rodava à noite e à tarde; até às 18, 17 horas ou até umas meia-noite” diz Victor Emanoel, em entrevista à Vertical.

Victor Emanoel conta que teve auxílio do curso preparatório do Colégio Farias Brito, com bolsa de estudos obtida por meio de sua nota no ENEM anterior. Com a aprovação, ele integrará a 4ª turma do curso de Medicina da Uece em Crateús. O estudante conta que, além das aulas obrigatórias pela manhã, ele complementou o ensino com três horas de estudos diárias antes do trabalho, na biblioteca do cursinho.

Durante o ensino médio, Victor não acreditava na possibilidade de se tornar médico pela qualidade de ensino da rede pública, na visão dele negativa. “O cara sai totalmente despreparado”, afirma. “Eu acho que fui uma exceção, mas se eles tiverem acesso a materiais de qualidade e a vontade, sim (...) o esforço é recompensador, principalmente na questão dos estudos. Se você enxerga que em algum momento você pode fazer aquilo, faça”, aconselha o estudante de medicina.

Além da aprovação recente em Medicina na Uece, ele acumulava aprovações anteriores em cursos da Universidade Federal do Ceará, como enfermagem, odontologia e direito. Victor acredita que o diferencial no seus estudos foi o acesso ao conteúdo de formação extra, além de uma boa estrutura familiar. "A minha família sempre acreditou em mim, às vezes acreditava até mais do que eu”, relata o futuro médico.

Para dar início às aulas, ele irá morar com um amigo na cidade de Crateús, interior do Ceará, onde fica localizada um dos campi da Uece. Lá, ele pretende continuar os trabalhos como motorista de aplicativo nos momentos livres.



