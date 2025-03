"Todos contra a gente", diz Liliane Araújo sobre Campo de Esquerda

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 01-04-2024: Jogo Político com Liliane Araújo, vice-presidente do PT. (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo)

No último sábado, 15, integrantes do Campo de Esquerda, segmento ligado à deputada federal Luizianne Lins, se reuniram e abordaram os futuros das eleições internas do PT. No mesmo dia e no mesmo local, uma nova ala – liderada por Camilo Santana e Elmano de Freitas – se reunia e acenava novos rumos dentro do partido.

A questão começou a ser debatida após o prazo de filiações, vencido no dia 28 de fevereiro, para quem deseja votar no Processo de Eleição Direta (PED) do PT de 2025. De acordo com a vice-presidente do partido em Fortaleza, Liliane Araújo, o número de petistas foi desproporcional aos outros anos, chegando a mais de 15 mil filiações.

“Se você perceber, Fortaleza tem mais de 57.000 filiados, mas os que participam ativamente nas ruas, nas urnas, quando temos filiação, são cerca de 6.000. Então, é um número muito muito pequeno que a gente consegue identificar que tem uma vivência cotidiana de fato no partido”

O aumento do número de filiados e o surgimento de uma nova ala ocorrem em um momento delicado para o bloco de Luizianne Lins, podendo gerar, segundo Liliane, um resultado “desleal”. “Pelos números, as filiações foram bem desproporcionais (...) não queria usar essa palavra, mas é particularmente contra a gente. Então esse número fica um pouco desleal", diz.

“Nos 45 anos do PT, o Lula mandou imprimir o manifesto que lança o partido e pediu para todos os filiados, filiadas, dirigentes, leiam o estatuto do PT. Nós temos um guia, a gente tem um norte que é para seguir, e não adianta a pessoa vir pro PT sem conhecer, sem respeitar e sem defender o que realmente a gente defende”, acrescenta.

Guimarães e PED do PT

Em entrevista à Vertical, o deputado federal José Guimarães (PT) reafirmou ter interesse em indicar o nome para o comando do partido no Ceará. "Ninguém tem mais credibilidade que eu e Conin (atual presidente do PT-CE) para indicar esse nome" , diz. Ele afirma que pacificaram o partido e o fizeram vitorioso.

O petista ainda fala na unificação do partido em relação ao nome do ex-deputado Antonio Carlos. A fala, por sua vez, não foi bem recebida pelos integrantes do Campo de Esquerda, que alegam falta de diálogo.

“Nós nunca fomos procurados para construir essa unidade. Como é essa unidade? É em torno de quem? Quem é o candidato? Nós temos ouvido falar que o candidato do governo é o Antônio Carlos, mas é ele mesmo? (...) Porque fazer uma unidade sem dialogar conosco e depois apenas nos convocar para aderir essa unidade? eu acho um pouco complicado”, diz a vice-presidente do PT em Fortaleza.

“Quem tem legitimidade de indicar o presidente ou a presidenta do PT, seja em qualquer instância, são filiados e filiadas, mas para isso é importante ter formação política para saber, para que os filiados sejam entendam ali o qual é a importância daquele processo de votação”, finaliza a petista Liliane Araújo.



por Camila Maia - Especial para O POVO