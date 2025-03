Grupo de Luizianne terá candidato no PT-CE

Foto: Reprodução/YouTube PT Ceará Deputada federal Luizianne Lins

,

Criada recentemente pela deputada federal Luizianne Lins (PT) e aliados no PT Ceará, a corrente Campo de Esquerda deverá ter candidato à presidência do partido no Estado. A intenção de lançar nome próprio na disputa foi confirmada em reunião realizada no último fim de semana pelo grupo.

"A maioria entende que é necessária a candidatura própria nas suas instâncias, por motivos diversos", diz Liliane Araújo (PT), integrante do bloco e atual secretária-executiva das Mulheres no governo Elmano de Freitas (PT).

Na mesma ocasião, a corrente começou a debater a possibilidade de que a própria Luizianne venha a representar o bloco na disputa interna petista. Processo de Eleições Diretas (PED) do PT Ceará ocorrem no próximo mês de julho.

Pró-Luizianne

A preço de hoje, diversos nomes de peso do Campo de Esquerda já defendem abertamente que Luizianne represente o grupo na disputa interna petista. É o caso do superintendente do Ibama no Ceará, Deodato Ramalho (PT).

Aliado

"Acho que a unidade passa pelo reconhecimento de que todas as forças do partido têm que ser estimuladas a contribuírem", diz Deodato, que destaca "longa história de construção partidária" de Luizianne no PT.

Majoritário

Atualmente, grupo de José Guimarães (PT) tem ampla maioria no PT Ceará. Nos últimos meses, no entanto, vêm se articulando tanto o bloco ligado a Luizianne quanto outro a Camilo Santana (PT) e Elmano de Freitas (PT).

Alto lá

Em entrevista à Vertical, o deputado José Airton (PT) defendeu ontem que sigla precisa "incluir todas as forças". "Não é correto que Camilo e Elmano, que são as lideranças mais expressivas, não tenham força dentro do partido", diz.

H.U.

Estudantes de Medicina da UFC se reúnem nesta quarta-feira, às 10h, em assembleia para avaliar questionamentos do TCU sobre o almoço no restaurante do Hospital Universitário Walter Cantídio, em Fortaleza.

Referência

A coluna recebeu diversas mensagens ontem celebrando a nota de congratulações dos 40 anos do procurador Luiz Eduardo dos Santos como professor de Direito na UFC. São décadas de formação de juristas do Estado.

Foto: FÁBIO LIMA Alcides Fernandes, deputado estadual

Alcides é o senador Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) lançou o deputado estadual Alcides Fernandes (PL), pai do deputado André Fernandes (PL), como candidato do PL para o Senado em 2026 pelo Ceará. Fala ocorreu durante participação no Podcast Inteligência Ltda.

Defesa aberta

"No Ceará é o pai do André, que foi candidato a prefeito, que é deputado estadual", disse Bolsonaro ao ser questionado sobre planos de seu grupo político para a eleição de 2026 para a Câmara Alta.

Conservador

Na entrevista, o ex-presidente também destacou que a direita deverá dar proridade expressiva para a eleição do Senado Federal em 2026, elegendo "líderes comprometidos com valores conservadores".

Lançamento



O jurista Luis Lima Verde Sobrinho lança nesta quinta-feira, 27, a obra "Presidencialismo de coalizão como fator decisivo para a formação do (re)ativismo judicial no Brasil". /// Evento ocorre às 18h30min na Universidade de Fortaleza (Unifor), como resultado da tese de doutorado do autor em Direito Constitucional.