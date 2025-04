Cid e o "compromisso" por Mano senador

Foto: FERNANDA BARROS Senador Cid Gomes

O senador Cid Gomes (PSB) reforçou ontem não ter planos de lançar nova candidatura ao Senado em 2026. Questionado sobre "torcida" de aliados, que ainda apostam em sua reeleição, Cid destacou ter "compromisso pessoal" pela indicação do deputado Júnior Mano (PSB) para a vaga.

"Eu fiz isso pessoalmente, e sou uma pessoa que procura preservar a minha palavra", diz o senador, afirmando ter fechado compromisso com Mano no momento em que o deputado se filiou ao PSB. Cid defende, no entanto, que a questão seja discutida apenas no próximo ano.

"Eu acho que falar de eleição em uma época dessas é até um desrespeito com as pessoas. Não retiro nada do que eu disse, tudo o que falei está valendo, mas vamos cuidar do que é nossa responsabilidade".

Prioridade

Neste sentido, Cid destaca ainda papel que Mano terá para construção de uma chapa forte do PSB para deputados em 2026. "Eu determino prioridades: e a minha agora é fazer um resultado significativo para a bancada do PSB".

Alece 190

As declarações ocorreram durante participação de Cid Gomes em evento dos 190 anos da Assembleia Legislativa do Estado. Ato contou com participação de diversos ex-presidentes do Legislativo, cargo que o senador já ocupou.

Reencontro

A cerimônia foi também novo "reencontro" entre o prefeito Evandro Leitão (PT) e seu antecessor, José Sarto (PDT), ambos ex-presidentes da Alece. Apesar de um perceptível "climão" entre os dois, ato ocorreu de forma tranquila.

Sarto 2026

Na ocasião, Sarto inclusive destacou a possibilidade de ser candidato nas eleições de 2026. Definição e cargo almejado, no entanto, dependeriam de definições do grupo político do pedetista. "Claro. Se for pelo nosso projeto", diz.

Foragido

A Justiça Eleitoral cassou os diplomas do prefeito eleito de Choró, Bebeto Queiroz (PSB), e de seu vice, determinando novas eleições. Com Bebeto foragido desde o ano passado, município é administrado pelo presidente da Câmara.

Vem disputa

Plenária da corrente de Luizianne Lins (PT) no PT Ceará lançou ontem a candidatura da deputada ao Senado Federal. Vaga já é cobiçada hoje pelo deputado José Guimarães, que possui ampla maioria na sigla.

Elmano quer "unidade" no PT-CE

Elmano de Freitas (PT) defendeu ontem a construção de candidaturas de consenso para a eleição interna que definirá próximos dirigentes do PT. "Se a gente prega que tem que ter unidade na nossa aliança, a primeira lição tem que ser dentro de casa".

Sem crise

Em tese semelhante, José Guimarães (PT) se reuniu ontem com o ministro Camilo Santana (PT) em Brasília. "Não há risco de crise entre Guimarães e Camilo. Quem apostar nessa briga vai quebrar a cara", disse o deputado.

Clima zen

Ouvidos pela coluna, petistas De Assis Diniz, Acrísio Sena e Guilherme Sampaio também reforçaram clima por unidade na sigla. "O PT do Ceará é um PT de sucesso", diz Sampaio, sinalizando não existir razão para racha interno.

Luizianne



Fala de petistas sinaliza que grupos mais expressivos do PT-CE, que ensaiaram disputa contra bloco majoritário de Guimarães, já estariam se resolvendo internamente. /// "Bandeira branca", no entanto, não foi levantada por grupo de Luizianne Lins (PT), que fez ato ontem e reforçou que terá candidatos no processo.