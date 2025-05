Cid Gomes debate taxas de juros nesta quinta-feira na CDL Fortaleza

Foto: FERNANDA BARROS Senador Cid Gomes

O senador Cid Gomes (PSB) é convidado de evento da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza que será realizado às 8h30min desta quinta-feira, 8, para debater as altas taxas de juros da economia brasileira.

Participante ativo de debates sobre o tema no Senado, Cid é conhecido pela visão crítica com relação às taxas praticadas hoje pelo Banco Central Brasileiro.

O evento ocorre no auditório da CDL Raimundo Cabral, no Centro de Fortaleza. O evento será primeira aparição pública de Cid após seu irmão, o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT), fazer declaração pública de uma possível aliança com o PL na eleição de 2026 no Ceará.