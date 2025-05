Aliança entre Ciro e André é "união do ódio com o ócio", diz Romeu

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 16..05..2025: Romeu Aldigueri, líder do governo Elmano na Assembleia. Governo do Estado, Alece e Sistema de Justiça promovem cooperação técnica pela proteção de crianças e adolescentes. /Daniel Galber Especial para O POVO)

O presidente da Assembleia Legislativa, Romeu Aldigueri (PSB), criticou nesta segunda-feira, 19, recente aproximação entre o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) e o deputado bolsonarista André Fernandes (PL) no Ceará.

Em mensagem publicada nas redes sociais, o deputado estadual classificou a aliança como “oportunista”, chegando a classificar a aproximação entre os líderes da oposição como “a união do ódio com o ócio”.

“Eu não acredito em uma aliança oportunista e meramente eleitoral, que tem como pano de fundo a união do ódio com o ócio. A política é uma atividade nobre, e demanda senso de responsabilidade com suas atitudes”, disse Romeu.

Nesta segunda-feira, André Fernandes participou de encontro com a bancada de oposição na Câmara Municipal de Fortaleza. Na ocasião, ele fez uma série de elogios a Ciro, retribuindo aceno do pedetista à candidatura de seu pai, o deputado Alcides Fernandes (PL), ao Senado Federal.