Reunido com a oposição, André Fernandes elogia Ciro e Tasso

Foto: Guilherme Gonsalves/O POVO Vereadores de oposição reúnem-se com deputado André Fernandes, na CMFor

O deputado federal cearense André Fernandes (PL) esteve reunido com a bancada da oposição da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) nesta segunda-feira, 19. Na ocasião, André reconheceu a capacidade governista de Ciro Gomes (PDT). “Não tenho dúvida que durante todo o seu histórico ele mostrou que ser uma pessoa preparada e inteligente e tem coragem também para enfrentar o Elmano, que, na verdade, é um poste do Camilo”, diz.

O deputado ainda complementa: “Nós (oposição) estamos dialogando e eu tenho certeza que dessa união de toda a oposição nós teremos bom nomes para bons nomes para o Senado e também para o governo do estado do Ceará”.

Em coletiva, Fernandes também ressalta que, caso Tasso Jereissati (PSDB) deseje participar das articulações, “será muito bem-vindo”. “Chegou o momento de deixar um pouco o ego de lado e começar a pensar no futuro do Ceará de uma forma mais ampla”, pondera. O que é melhor para estado do Ceará é tirar o PT do poder. Eu não tenho dúvida que isso nós conseguiremos fazer”, completa.

André Fernandes em Fortaleza

André disse ter aguardado a atuação do prefeito Evandro Leitão (PT) nos cinco meses iniciais de gestão, mas que a gora voltou a ativa e estará “nas ruas de Fortaleza, mostrando que ele não fez e não fará pelo povo fortalezense”.

“2026 está em cima e o que a gente percebeu é que esse alinhamento, no qual eles tanto prometeram que seria benéfico ao povo de Fortaleza – União, Estado e Município – não está sendo benéfico”, ressalta o ex-candidato ao executivo municipal.

Os encontros entre a bacada e líderes oposicionistas ocorrerão quinzenalmente, conforme o vereador Marcelo Mendes (PL). O grupo espera contar com a presença do ex-governador Tasso Jereissati para reuniões futuras. “Vamos fazer força para que ele venha à Câmara visitar a casa do povo de Fortaleza”, ressalta Mendes.

Além de André, no encontro estiveram presentes os vereadores pelo Partido Liberal Priscila Costa, Bella Carmelo e Marcelo Mendes. Oposições de outras siglas, como Jorge Pinheiro (PSDB), Julierme Sena (União) Soldado Noélio (União), Pedro Matos (Avante) e PP Cell (PDT), também marcaram presença na reunião. (com informações do repórter Guilherme Gonsalves)

por Camila Maia - Especial para O POVO