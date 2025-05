André Fernandes convida vereadores três vereadores da oposição para o PL

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 19..05..2025: André Fernandes com vereadores na Câmara Municipal. /Daniel Galber Especial para O POVO)

Líder maior do PL no Ceará, o deputado André Fernandes (PL) convidou três vereadores da oposição ao prefeito Evandro Leitão (PT) para se filiarem à sigla. Pedro Matos (Avante), Jorge Pinheiro (PSDB) e PP Cell (PDT) receberam convites do deputado, que comandou nesta segunda-feira, 19, reunião com a bancada de oposição na Câmara Municipal.

Caso os três confirmem a migração, o PL passaria de cinco para oito vereadores, se tornando a maior bancada do Legislativo. Atualmente, o PDT possui o mesmo número de parlamentares, mas pode ser desfalcado com a saída de PP Cell. Os convites foram feitos pelo próprio Fernandes durante reunião com a bancada de oposição.

Para Priscila Costa (PL), o movimento de aproximação entre opositores é “natural” após 2024, quando boa parte desses parlamentares já apoiou André na disputa pela Prefeitura. “Nossa experiência no segundo turno, de lutar ali pela vitória do André Fernandes, também nos deu uma experiência como grupo, como time. Então tudo isso nos aproxima, nos faz conversar ainda mais. E aí começam a surgir os convites”, diz.

A tendência, no entanto, é que nenhum dos parlamentares confirme qualquer mudança no atual contexto, sob risco de terem os mandatos questionados pelos atuais partidos na Justiça Eleitoral. O mais provável, no entanto, é que pelo menos parte dos três faça a mudança no futuro, no próximo período da chamada “janela partidária” para troca de siglas.

Questionado sobre o assunto, Jorge Pinheiro se disse “lisonjeado” pelo convite de André Fernandes. Ele afirma, no entanto, que “ainda é cedo” para avaliar qualquer mudança partidária. “A gente ainda está conversando. Eu tenho também o meu partido PSDB, né? A gente está vendo na formação de chapa ainda, então é muito cedo para falarmos”, diz. (com informações de Camila Maia, Especial para O POVO)