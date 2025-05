PP Cell confirma planos de ir para o PL: "Já não me identifico com a pauta do PDT"

Foto: Reprodução/Instagram PP Cell André Fernandes e PP Cell

Único vereador do PDT a integrar hoje a oposição a Evandro Leitão (PT) na Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador PP Cell (PDT) confirmou nesta quarta-feira, 21, ter planos de migrar para o PL, partido de Jair Bolsonaro (PL).

“Quero sair de maneira amigável. Entendo que não é uma construção fácil, mas entendo também que já não me identifico com a pauta do PDT”, disse o vereador à estagiária Camila Maia, da Vertical. “É até chato falar isso publicamente, mas é um negócio explícito, né? Está todo mundo vendo a minha postura, vendo o meu posicionamento”, continua.

A fala ocorre logo após PP Cell receber convite do deputado André Fernandes (PL), candidato apoiado por ele em 2024, para a filiação ao PL. “É até chato para o partido ter um político como eu no PDT, toda hora sendo contra as pautas que o PDT defende. Então, hoje estou bem mais alinhado com o PL, e a tendência é que a gente vá para lá”, disse.

O parlamentar destaca, no entanto, que deseja que a migração ocorra de maneira “amigável”. “Mesmo sendo o único vereador do PDT que faz oposição, eu ainda estou no PDT, tenho muitos amigos lá e tenho respeito pelo partido. Então a gente vai construir, se Deus quiser, para que a gente possa sair do PDT sem deixar nenhuma sequela”, afirma.

PP Cell também não esconde interesse em efetivar a mudança antes mesmo da eleição de 2026, ainda que naquele ano não exista janela partidária para a migração de vereadores. “Eu, como vereador, ano que vem não tem janela para nenhum prazo. Mas, a partir do convite que ele fez publicamente, a gente vai começar a construir agora”, afirma. Neste sentido, ele afirma que irá buscar o presidente nacional da sua atual sigla, André Figueiredo (PDT), para articular a migração.

Além de PP Cell, foram convidados também para filiação ao PL os vereadores Pedro Matos (Avante) e Jorge Pinheiro (PSDB). “Eu recebo (o convite) com muita felicidade, tendo em vista que o PL hoje é um partido de patriotas, de pessoas de direita e de conservadores, que não convidam assim qualquer político”, avalia PP Cell. (com informações de Camila Maia, especial para O POVO)