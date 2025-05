"Nenhum deputado nos procurou ainda", diz presidente do PDT Ceará

Foto: Guilherme Gonsalves/O POVO O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT) ao lado do deputado Carmelo Neto (PL)

Presidente do PDT Ceará, o deputado André Figueiredo disse nesta quinta-feira, 29, ainda não ter sido procurado por nenhum deputado estadual ou federal do partido a respeito de uma possível desfiliação da legenda de olho na eleição de 2026.

Nesta quinta-feira, 29, o ex-prefeito Roberto Cláudio anunciou desfiliação do PDT, em movimento que deve ser acompanhado pelos quatro deputados estaduais do partido alinhados com ele na Alece – Antônio Henrique (PDT), Cláudio Pinho (PDT), Lucinildo Frota (PDT) e Queiroz Filho (PDT).

A expectativa é de que RC se filie ao União Brasil. “Para nós (do PDT) não deixa de ser uma tristeza, até pela afinidade que temos com o Roberto. Agora é tocar a bola para frente, vamos continuar na nossa priorização das nossas nominatas federais e estaduais, e qualquer deputado que queira sair, nós teremos o mês de março do ano que vem”, diz Figueiredo, se referindo ao período da janela partidária.

“Até agora, nenhum nos procurou ainda”, destaca o deputado. Ele afirma que conversou com Roberto Cláudio nesta quarta-feira, 28, sendo informado da decisão dele de deixar o partido. Antes, o ex-prefeito já havia se reunido com o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, comunicando intenção de disputar o Governo do Ceará em 2026 pela oposição.