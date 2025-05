RC comunicou a Lupi decisão de disputar governo em bloco com União e PL

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 23.05.2025: Roberto Claudio. Reunião da oposição com Roberto Cláudio e Capitão Wagner. . (Foto: Daniel Galber/ESPECIAL PARA O POVO)

Anunciada nesta quinta-feira, 29, decisão de Roberto Cláudio de pedir desfiliação do PDT foi fechada após o ex-prefeito comunicar ao presidente nacional do partido, Carlos Lupi, de que possui “real” pretensão em disputar o Governo do Ceará pelo bloco unificado da oposição, hoje com siglas como o União Brasil e o PL.

Roberto Cláudio ainda não anunciou qual deverá ser seu destino após saída do PDT. O mais provável, no entanto, é que ele se filie ao União Brasil, após ter recebido convites tanto do ex-deputado Capitão Wagner (União) quanto do deputado Danilo Forte (União). A reunião entre Lupi e RC ocorreu na semana passada, após o ex-prefeito admitir divergências de projeto entre ele e o PDT no Ceará.

A comunicação foi confirmada à coluna pelo líder maior do PDT no Ceará, deputado André Figueiredo. “Já era esperado, ele tinha tido uma reunião com Lupi mostrando que ele realmente quer ser candidato da oposição unificada para o Governo do Estado”, explica o deputado, vice-presidente nacional do PDT.

“E como o PDT não tem uma posição definitiva, nós estamos aí discutindo a questão da (chapa) majoritária deixando mais para o ano que vem, ele achou por bem já tomar uma definição por ele mesmo. Para a gente não deixa de ser uma tristeza, até pela afinidade que nós temos com o Roberto Cláudio”, diz ainda Figueiredo.

O ex-prefeito anunciou desfiliação do PDT na manhã desta quinta-feira, 29, apontando como motivo "graves e complexas circunstâncias locais da política cearense" e, principalmente, a "necessidade de se construir um projeto alternativo". Roberto Cláudio estava filiado ao partido desde setembro de 2015.

Nos últimos meses, o agora ex-pedetista vinha trabalhando no sentido de “unificar” a oposição de olho na disputa de 2026 no Ceará. O PDT, por outro lado, vem trilhando caminho de aproximação com gestões do PT, participando inclusive da base do governo de Evandro Leitão (PT) na Prefeitura de Fortaleza.