RC confirma filiação ao União e diz ter articulado "frente ampla" com Bolsonaro

Foto: Camila Maia/Especial para O POVO Migração para o União Brasil foi confirmada por Roberto Cláudio nesta terça-feira

O ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) confirmou nesta terça-feira, 3, que irá se filiar em junho ao União Brasil de olho na eleição de 2026 no Ceará. Em entrevista coletiva na Assembleia Legislativa, o agora ex-pedetista também falou sobre conversa que teve na última sexta-feira, 30, com Jair Bolsonaro (PL) durante visita do ex-presidente a Fortaleza.

“A conversa foi sobre o Ceará, nós tratamos do Ceará. Da preocupação que a gente tem tido com esse ciclo de atrasos e retrocessos que o Estado tem tido e, por consequência, da necessidade de uma frente ampla, que possa ser generosa em sua composição e muito qualificada na apresentação desse projeto de mudança”, disse o ex-prefeito.

LEIA TAMBÉM: RC e Carmelo trocam metáforas sobre "namoro": "Do outro lado é casamento em crise"

Confirmando ter aceitado o convite de Capitão Wagner (União) pela migração ao União Brasil, Roberto Cláudio afirmou que a data oficial da filiação deve ocorrer em junho, com participação de lideranças nacionais da federação União-Progressistas, como o governador de Goiás Ronaldo Caiado (União) e o senador Ciro Nogueira (PP-PI). A filiação já fortalece protagonismo de RC para disputar como candidato ao Governo do Ceará pelo bloco da oposição em 2026.

Justificando a escolha pela filiação ao União, Roberto Cláudio destacou tanto sua relação pessoal com Capitão Wagner, que vem se aprofundando desde a eleição de 2022, quanto a própria relevância local e nacional do partido. “E essa federação de agora acaba dando ao União também ainda mais força política”, disse, destacando que a escolha também foi articulada junto com o PL.

"Começo de namoro"

Presente na coletiva com RC, o presidente do PL Ceará, deputado Carmelo Neto, também comentou a conversa entre o ex-prefeito e Bolsonaro, que classificou como um “excelente começo de namoro”. “A conversa foi muito boa, inclusive ficou um gostinho de quero mais e convite de uma conversa em Brasília”, afirma, destacando forte alinhamento entre PL e a federação União-Progressistas, “sobretudo no Nordeste”.

Roberto Cláudio também sinalizou tendência de que seu movimento de saída do PDT deve ser acompanhado pelos quatro deputados estaduais mais alinhados com ele – Antônio Henrique (PDT), Cláudio Pinho (PDT), Queiroz Filho (PDT) e Lucinildo Frota (PDT) – no PDT do Ceará. Durante a coletiva, Carmelo Neto chegou a brincar “antecipando” filiações de Antônio e Lucinildo ao PL.

RC, no entanto, deixou a questão em aberto: “Os deputados têm até abril, eles não podem sair agora, para tomar essa decisão. O que posso dizer é que está tudo combinado. É um movimento individual meu, mas articulado com o nosso grupo. O que posso dizer também é que saí do PDT mantendo grandes amizades, não descarto ver até o PDT nesta frente ampla de oposição”, diz. (colaborou Camila Maia, Especial para O POVO)