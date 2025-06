RC e Carmelo trocam metáforas sobre "namoro": "Do outro lado é casamento em crise"

Foto: Camila Maia/Especial para O POVO Carmelo Neto e Roberto Cláudio participaram de encontro da oposição na Alece

Confirmando nesta terça-feira, 3, que irá se filiar em junho ao União Brasil, o ex-prefeito Roberto Cláudio usou metáforas sobre “namoro” e relacionamento com o presidente do PL Ceará, deputado Carmelo Neto (PL), para confirmar aproximação entre o seu grupo político e o do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Ceará.

Quando é um namoro novo, casamento novo, a gente só quer estar pregado um com o outro, querendo se conhecer melhor, conhecer a família, estreitar os laços. E isso diz muito sobre o propósito do que está por trás dessa união. A gente está disposto, de fato, com muito desprendimento, a construir”, disse RC, durante coletiva na Alece.

“Do outro lado, lá já parece um casamento em crise: traição, promessa não cumprida, mentira, muita desconfiança”, disse, em referência ao bloco alinhado ao governador Elmano de Freitas (PT) no Estado. Neste sentido, Roberto Cláudio destaca, entre outros pontos, o excesso de pré-candidatos ao senado pelo grupo governista.

“São dois ambientes bem distintos. Quem começa com sete candidatos de senador do mesmo lado, já começa fazendo cinco de besta. Então, você não acha que essa psicologia não está na cabeça de quem está do lado de um governo fraco, que não entrega, e que tem um elemento da desconfiança? Dessa aliança, que é muito precária?”, questiona.

Presente na coletiva com RC, o presidente do PL Ceará, deputado Carmelo Neto, também comentou a conversa entre o ex-prefeito e Jair Bolsonaro, que classificou como um “excelente começo de namoro”. “A conversa foi muito boa, inclusive ficou um gostinho de quero mais e convite de uma conversa em Brasília”, afirma, destacando forte alinhamento entre PL e a federação União-Progressistas, “sobretudo no Nordeste”. (com informações de Camila Maia - Especial para O POVO)