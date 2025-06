Luizianne cobra a MP e PF sobre BigTechs em evento do PL em Fortaleza

Foto: Junior Marinho / Ascom Catanho. Ao lado de Luizianne, Catanho e representantes de partidos aliados como PV e Solidariedade deram inicio a assembleias para escutar população

A deputada federal Luizianne Lins (PT) disse nesta quarta-feira, 4, ter protocolado representação junto ao Ministério Público e à Polícia Federal solicitando esclarecimentos sobre a participação de BigTechs em evento do Partido Liberal (PL) com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) realizado na semana passada em Fortaleza.

A deputada questiona participação de empresas como o Meta, Google e Capcut, que ofereçam palestras no evento. Na representação, ela levanta a possibilidade de favorecimento eleitoral das empresas ao PL no caso.

“O evento contou com a participação de Bolsonaro, parlamentares do PL e representantes das empresas Meta, Google e CapCut. Nossa representação pede que o MP e a PF apurem indícios de favorecimento eleitoral, bem como a possível doação ilegal de bens e serviços, prática vedada pela legislação eleitoral”, afirma a deputada.

Realizado no Centro de Evento do Ceará na última sexta-feira, 30, o 2º Seminário Nacional de Comunicação do PL contou com participação de diversas lideranças nacionais do partido, como o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto. “Estamos vigilantes para defender nossa democracia contra interferências externas e tentativas de manipular a população!”, diz a deputada.