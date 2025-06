Ambientalistas protestam na Alece contra estrada cruzando dunas no Aquiraz

Foto: Leitor/Via WhatsApp Manifestação ocorre na manhã desta quinta-feira na Alece

Um grupo de biólogos e ambientalistas realiza nesta quinta-feira, 5, uma manifestação contra o projeto do Governo do Ceará de construção da CE-025, uma estrada estadual ligando as praias do Iguape e da Prainha no Aquiraz. Reunidos no entorno da entrada do Legislativo, manifestantes irão buscar também conversar com deputados.

“Gostaríamos entender o objetivo da construção e também quem são os responsáveis por ela. Foi feito algum estudo de impacto ambiental?”, questiona documento apresentado pelos ambientalistas, que aponta forte interesse econômico no projeto, que viabilizaria uma série de empreendimentos, como resorts e condomínios de alto padrão, na região.

Os especialistas destacam que, caso seja construída, a estrada cortaria “áreas altamente sensíveis” e teria grande impacto sobre áreas de dunas e de florestas nativas nas regiões, “com graves consequências diretas sobre o turismo”. No início desta semana, abaixo-assinado organizado pelo movimento coletou 1.883 assinaturas, além da adesão de 152 profissionais de Biologia do Ceará.

“A percepção majoritária das comunidades locais é de oposição à obra. As pessoas temem não apenas os danos ambientais, mas também a perda de território, empregos e modos de vida ligados à pesca artesanal, ao turismo sustentável e à cultura local. Elas percebem que o projeto atende muito mais aos interesses de grandes empreendimentos imobiliários e turísticos do que às necessidades reais das populações”, diz.

Outro ponto questionado é a ausência de debate e estudos ambientais sobre a obra. “O que foi apresentado foi apenas um Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA) – um estudo mais simples e preliminar, que não tem a mesma profundidade nem força legal que o Estudo de Impacto Ambiental com Relatório de Impacto Ambiental (EIA-Rima).

Obras em Aquiraz possuem licenças necessárias, segundo Estado

A construção já se encontra em desenvolvimento com a supervisão da Superintendência de Obras Públicas (SOP). “A obra de implantação da CE-025 no trecho de 3,27 km entre a CE-452, na localidade de Praias Belas, atende a uma demanda da população local, facilitando o acesso direto das localidades da Praia do Presídio, Prainha e Praias Belas à sede do município de Aquiraz”, justifica a pasta.

Conforme a SOP, atualmente, os moradores e turistas da região percorrem cerca de 18 km para fazer a travessia pela CE-040, a qual apresenta “grande fluxo de carros, por ser o acesso principal às praias da área leste”. Já o trecho que contempla a construção da ponte sobre o rio Catu, busca “diminuir o tempo de percurso” além de “estimular o turismo e o desenvolvimento econômico da região”, ressalta.

Em nota a coluna, a superintendência também reforçou a regularidade da obra mediante a legislação. “A SOP ressalta que foram realizados todos os estudos exigidos pelo órgão ambiental responsável para a obtenção das licenças necessárias para a execução da obra e que está aberta ao diálogo, mas que, até o momento, não foi procurada por nenhum representante da comunidade para esclarecer quaisquer dúvidas sobre o projeto”, afirma. (colaborou Camila Maia - Especial para O POVO)