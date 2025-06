"Governo mostra que sentiu a pressão", diz deputado sobre foto de Camilo e Cid

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 02-12-2024: Evandro Leitão e Sargento Reginauro na eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Ceará. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

A oposição ao governo Elmano de Freitas (PT) voltou a se reunir nesta terça-feira, 10, na Alece. Em entrevista à imprensa, Sargento Reginauro (União) comentou recente foto divulgada nas redes de encontro da cúpula da base governista realizado no último sábado, reunindo o ministro Camilo Santana (PT), o governador Elmano de Freitas (PT), o senador Cid Gomes (PSB), o prefeito Evandro Leitão (PT) e o secretário Chagas Vieira (Casa Civil).

Para o deputado, o movimento teria ocorrido como reação a recentes movimentos eleitorais da oposição no Estado, que articula chapa única de diversos partidos para 2026 e que recentemente anunciou filiação do ex-prefeito Roberto Cláudio ao União Brasil.

"A oposição começou a mostrar unidade e se organizou para isso (...) e o governo mostra que sentiu essa pressão", diz Reginauro. “Apesar de negar, com alguns interlocutores do governo negando que haja um incômodo com essa frente ampla de oposição, que está conseguindo colocar na mesma mesa mesmo opositores históricos, que conseguiram colocar questões pontuais de lado em nome de um projeto”, continua.

Além da questão da filiação de Alcides, Reginauro também destaca recente declaração de apoio do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) à candidatura de Alcides Fernandes (PL) ao Senado como outra articulação já avançada articulada entre a oposição. “Então é natural que eles comecem a antecipar o que antes se negavam a antecipar, que é o processo de 2026”, diz.

Nesta terça-feira, a oposição irá se reunir com o presidente da Alece, Romeu Aldigueri (PSB). Aliado do governo Elmano, o deputado concordou em conversar com opositores sobre questões internas do Legislativo, como queixas dos parlamentares que alegam dificuldade para a realização de audiências públicas na Casa. (com informações de Rogeslane Nunes - Especial para O POVO)