Evandro libera licenças para pós-graduação de docentes

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Prefeito Evandro Leitão

Novo decreto publicado ontem pela Prefeitura de Fortaleza regulamenta o afastamento de professores da rede municipal para cursos de pós-graduação stricto sensu, como mestrado e doutorado. A mensagem visa a otimizar os processos do licenciamento com base no Estatuto do Magistério e na Lei do Programa de Financiamento de Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu.

Anunciado em maio pelo prefeito Evandro Leitão (PT), o decreto remove o limite anual de professores autorizados ao distanciamento da função para cursar pós-graduação. O processo de aprovação, por sua vez, depende da autorização da Secretaria Municipal da Educação (SME). Antes, havia um limite anual de 20 afastamentos de docentes para mestrado e de outros 20 para doutorado.

Direito

"O novo decreto oportuniza agora que todos os profissionais da educação, aprovados em programas de pós-graduação (mestrados e doutorados), sejam beneficiados com o direito do afastamento para estudos", diz a SME.

Substitutos

A concessão do afastamento, no entanto, é condicionada à disponibilidade de professor substituto para assumir as atividades no turno em questão. A ideia é possibilitar maior qualificação do corpo docente da rede municipal.

Meio Ambiente

O MPCE noticiou a Semace e a Secretaria do Meio Ambiente do Crato para que os órgãos fiscalizem uma indústria de alumínio no município suspeita de emitir fumaça próxima ao anel viário que liga Crato e Juazeiro do Norte.

Consultoria

O Sebrae realiza na próxima segunda-feira, 16, às 19h, evento para empresas do segmento de Energia Renovável no Ceará, com consultorias gratuitas destinadas ao setor. Evento na sede do Sebrae, na Monsenhor Tabosa.

Foto: Igor de Melo/ divulgação Mestre da Cultura Júlio Santos, referência nacional em fotopintura e na preservação da memória visual cearense

Mestre Júlio

Homenageado do 76º Salão de Abril de Fortaleza, Mestre Júlio Santos realiza na próxima sexta-feira, 20, oficina gratuita de fotopintura. Evento ocorre no ataliê do artista, no Museu da Cultura Cearense do Centro Dragão do Mar.

Novidades

Oscar Arruda realiza neste sábado, 14 de junho, a festa-show de lançamento do seu novo single, "Sem Pressa", na Hifive Discos. Evento começa às 18h com shows da banda Indigo Mood e do próprio Oscar, com repertório especial.

Guimarães reúne aliados

Com evento marcado para Quixadá neste sábado, José Guimarães (PT) evitou associar o ato à sua pré-campanha para o Senado. Em conversa com a coluna, afirmou que ação tem como foco disputa interna do PT, onde ele apoia reeleição de Conin (PT).

Foto: JÚLIO CAESAR Deputado federal José Guimarães

Vai longe

Pretensão de Guimarães sofreu baque nesta semana, após Cid Gomes (PSB) afirmar, em entrevista ao colega João Paulo Biage, que considera "razoável" que outros partidos sejam contemplados na chapa governista de 2026.

Réplica

"Sou pré-candidato a senador! Não vou recuar. Já recuei várias vezes em outros momentos, a pedido do Cid e do Camilo. A hora é essa, democraticamente", reafirmou o petista, no entanto, ao O POVO nesta sexta-feira.

Horizontais

O curso de Enfermagem da Unifametro completa este ano seus 20 anos de trajetória, contando hoje com mais de 600 estudantes nas unidades Fortaleza e Maracanaú. /// Fortaleza recebe em 21 de junho o 2º WinD Life, evento da assessoria Wind Company com especialistas em tráfego pago e marketing digital.