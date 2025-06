Preferência do MDB pelo Senado já é questão "decidida", diz Eunício

Foto: Reprodução/Instagram: @euniciooliveira Eunício Oliveira foi reconduzido a presidência do MDB no Ceará para mais três anos. Ele comanda a sigla desde 1998

O deputado federal Eunício Oliveira disse nesta segunda-feira, 16, que MDB dará prioridade para candidatura ao Senado em chapa majoritária da base, com o seu nome no páreo para a Casa Alta. A outra vaga de interesse do partido era a de Jade Romero (MDB), atual vice-governadora do Ceará, mas conforme o deputado, preferência pelo Senado já está “decidida”.

Essa questão foi decidida, não por mim, mas uma questão decidida pelo país, pelo partido a nível nacional, porque o MDB sempre teve maioria dentro do Senado da República”, alegou o emedebista durante coletiva.

“Nós vamos com dez senadores para disputar essas eleições e que se avizinha para o Senado. Então eu sou secretário nacional do partido (...) Houve um entendimento partidário que a preferência dos quadros nos estados brasileiros fosse para reforçar o Senado, onde o MDB sempre teve muita força. Inclusive eu fui presidente do Congresso Nacional e do Senado, é por essa força que o MDB sempre esteve lá”, destacou.

O líder estadual enfatizou que a decisão foi tomada de forma coletiva pelos dirigentes.“É uma opção partidária de nível nacional para que a gente pudesse fazer essa disputa. Essa escolha não foi inteiramente minha, a escolha partidária que, obviamente, no próximo ano, nós vamos dar esse encaminhamento. A expectativa, segundo correligionários, é que Jade não tente reeleição, mas sim cargo na Câmara dos Deputados em 2026. (Com informações de Rogeslane Nunes - especial para O POVO)



por Camila Maia - Especial para O POVO