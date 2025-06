Federação MDB-Republicanos é consenso no Ceará, diz Eunício Oliveira

Foto: Jane de Araújo/Agência Senado EUNÍCIO Oliveira, na época presidente do Senado

Em meio às articulações nacionais da Federação MDB-Republicanos, o deputado federal Eunício Oliveira (MDB) confirmou o consenso dos líderes partidários na junção das agremiações no Ceará. Conforme Eunício, em entrevista para Vertical, a Federação tem apoio tanto do ex-Senador Chiquinho Feitosa (Republicanos) quanto do vereador Ronaldo Martins (Republicanos), lideranças do Republicanos no Estado.

“Já conversei com o Chiquinho, não tem nenhuma objeção nem da minha parte, nem da dele. Já conversei com o Ronaldo (Martins), também não tem nenhuma objeção (...) Está tranquilo em relação ao Brasil, em relação ao Ceará. Agora é só ver os detalhes e formalizar a federação”, diz. No entanto, a oficialização pelos partidos pode ocorrer até abril de 2026, conforme o presidente estadual do MDB.

Eunício Oliveira e Chiquinho Feitosa são dois dos nomes que estão no páreo de 2026 para uma das vagas do Ceará no Senado Federal pela base governista. Apesar de futuramente estarem na mesma bancada, Eunício descarta a possibilidade de concorrerem conjuntamente pela vaga efetiva e pela suplência.

O deputado federal ainda ressalta que mantém um bom diálogo com Chiquinho o mesmo objetivo de chegar à Casa Alta. “Nós estamos na mesma coligação. Não se preocupem em relação a isso, ao MDB e Republicano, nós já conversamos sobre isso (Senado). Como vai ficar aí no estado? Nós vamos nos entender. Eu e Chiquinho já estamos entendidos e não tem nenhum problema entre nós, não”, afirma.

Ele continua: ”Eu pretendo não, eu vou concorrer, se Deus quiser. O MDB Nacional já me escolheu. O MDB prefere ter sete senadores, porque dez senadores do nosso partido vão para disputa, e o Nacional tomou a iniciativa de optar por candidaturas majoritárias ao Senado”, diz. “Como eu já fui senador, presidente do Congresso Nacional, sou secretário-geral do partido ao nível nacional, sou presidente estadual, o partido fez uma opção pelo nosso nome”, explica.

Federação MDB-Republicanos quer equipar proporção no Congresso Nacional

O deputado federal Eunício Oliveira ainda destacou que a estratégia da Federação MDB-Republicanos é para conseguir mais representantes nas Comissões do Senado e da Câmara dos Deputados, em Brasília. Atualmente, o MDB contempla 47 deputados, chegando à 100 representantes com a aliança partidária.

“Nós estamos ficando para trás nas relatorias especiais dentro da Casa, relatorias importantes, avalia Eunício”. “Você não tem direito a mesa diretora da casa, não tem direito à presidência das comissões eh mais valiosas da casa, como exemplo a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça”. Aí, você termina ficando praticamente um partido nanico, sendo um partido grande”, destaca.

“Como a legislação agora permite a federação, nós vamos nos juntar com o Republicanos. Porque, primeiro, não é um partido de direita e nem é um partido de extrema-esquerda. O MDB não é um partido de direita e muito menos um partido de extrema-direita. Então, são dois partidos de centro que se juntam facilmente porque pensamos parecidos”, diz.

por Camila Maia - Especial para O POVO