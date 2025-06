Adail aposta em desfiliação em massa do PDT: "Só sobra um deputado"

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 29.07.24 - Debates da Radio O POVO CBN com participações de Adail Jr (PDT) e Júlio Brizzi (PT) (FCO FONTENELE / O POVO)

O vereador Adail Júnior (PDT) classificou como “natural” decisão do PDT Ceará no último domingo, 15, que decidiu pela adesão formal do partido ao governo Evandro Leitão (PT) em Fortaleza e maior debate sobre aliança com Elmano de Freitas (PT) no Estado.

No caso estadual, Adail minimizou o fato de que todos os quatro deputados estaduais do partido atuam hoje na oposição a Elmano. Neste sentido, ele destaca que os parlamentares já estariam “de malas prontas” para deixar o PDT.

“Estadual não fica nenhum. Nenhum deputado estadual fica no PDT. E federal, na minha concepção, só fica um, o André Figueiredo. Eu venho cantando essa bola desde o ano passado. Ano de eleição já dizia isso, e está se confirmando”, diz.

Além de André, o partido conta hoje com os deputados federais Eduardo Bismarck, Idilvan Alencar, Mauro Filho e Robério Monteiro, além do suplente Leônidas Cristino. Entre deputados federais, estão hoje no partido Antônio Henrique, Cláudio Pinho, Queiroz Filho e Lucinildo Frota, todos com perspectiva de migração para o União ou para o PL.

Já sobre a aliança com Evandro, Adail destaca que movimento segue posição já fechada pela bancada do partido na Câmara Municipal, com sete dos oito vereadores o petista. “Eu já estou apoiando o Evandro desde o segundo turno. Então, nada mais natural que eu apoiar o prefeito que eu ajudei a eleger, independente de toda e qualquer posição partidária”. (com informações de Camila Maia - Especial para O POVO)