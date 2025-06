Romeu diz que Moses é pré-candidato "natural" ao Senado pela base aliada

Foto: FÁBIO LIMA ROMEU Aldigueri, presidente eleito da Assembleia Legislativa do Ceará

O presidente da Alece, Romeu Aldigueri (PSB), citou nesta sexta-feira, 20, o deputado Moses Rodrigues (União) entre possíveis candidatos da base aliada ao Senado em 2026. “Um estado forte e próspero se faz com múltiplas opiniões, com somas, não com divisões. Reconheço o valor do Deputado Moses Rodrigues, que é um homem qualificado. Então é natural que seu nome esteja na disputa pelas vagas para 2026”, diz Aldigueri à coluna.

A declaração ocorre no momento em que lideranças da base aliada, como o governador Elmano de Freitas (PT) e o ministro Camilo Santana (PT), fazem sinais de olho em tentar aproximar a federação União Brasil-Progressistas para o governismo. Dirigentes do União, no entanto, tem afirmado que as siglas ficarão na oposição.

“Aumenta a qualidade da nossa política a proximidade com a federação União Progressista, que tem grandes quadros. Importante lembrar que o Ceará cresce há duas décadas porque deu espaço para os bons nomes”, diz Romeu.

No Ceará, o União Brasil está hoje dividido entre membros da base aliada – como Moses e o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa – e oposição – como Capitão Wagner e Roberto Cláudio, com filiação aguardada para julho. Já o Progressistas possui maioria governista no Estado.