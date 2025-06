Damares condena possível aliança entre PL e Ciro: "Me chamava de bandida"

Foto: Samuel Setubal Senadora Damares Alves

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF), ex-ministra dos Direitos Humanos no governo Jair Bolsonaro (PL), criticou neste fim de semana a possibilidade de uma aliança entre o PL e Ciro Gomes (PDT) para a eleição de 2026 no Ceará.

Em publicação nas redes, Damares destacou histórico de ataques que teria sofrido de Ciro. “Cuidado, direita! Este homem me chamava de bandida por não concordar com minha posição conservadora. Agora ele quer aliança com a gente? Ah! Estou processando ele pedindo que mostre as provas que sou bandida!", disse.

Nas últimas semanas, têm crescido nos bastidores articulações para uma possível aliança entre Ciro Gomes (PDT) e o bloco do PL de olho na eleição estadual de 2026, em tentativa de criação de um “blocão” unindo diversos partidos contra Elmano de Freitas (PT).

A preço de hoje, o próprio Ciro é cotado para representar a oposição – inclusive com defesa de deputados do PL – na disputa para governador. Outros nomes no páreo, no entanto, são o ex-prefeito Roberto Cláudio e o senador Eduardo Girão (Novo), este último aliado próximo de Damares no Congresso.