Renato Roseno é o único deputado a abrir mão de auxílio de R$ 5,2 mil

Foto: Júnior Pio/Divulgação/Agência Alece Renato Roseno é o único deputado do estadual na Alece

A Alece publicou nesta semana cinco portarias concedendo o auxílio-saúde, novo benefício criado em fevereiro deste ano pela Casa, para cinco novos beneficiários. Com a “chegada” dos três novos parlamentares, Renato Roseno (Psol) passa a ser o único deputado estadual do Ceará a abrir mão do benefício.

Hoje, 52 deputados em exercício – incluindo parlamentares licenciados – e 34 aposentados recebem o auxílio. Sem exigir comprovação de gastos com saúde, o benefício garante pagamento extra mensal de 15% da remuneração recebida pelos beneficiários. Em todos os novos casos, os deputados e ex-deputados terão direito a “bônus” de R$ 5,2 mil.

Ainda na época da criação do auxílio, Roseno disse à coluna que não iria pedir o benefício. “Eu, particularmente, acho que a gente tinha que ter o subsídio e, a partir do subsídio, o membro tinha que desenvolver os seus gastos. É um subsídio inclusive muito acima da média do serviço público. Então, por dever de coerência, como eu sempre fui crítico publicamente a esse mecanismo nos outros Poderes, para manter a coerência, eu não aderi”, disse.

Entre novos beneficiários, estão três deputados estaduais em exercício e dois ex-deputados aposentados, entre eles o ex-prefeito José Sarto (PDT). Além de Sarto, estão na nova leva de beneficiários os deputados Acrísio Sena (PT), Guilherme Sampaio (PT) e Lucílvio Girão (PSD), assim como o ex-deputado Moésio Loiola (PSB).



A informação tem como base levantamento feito pela Vertical no Portal da Transparência da Alece. O número de possíveis beneficiários é superior ao total de assentos da Alece – de 46 deputados – pois inclui parlamentares que estão licenciados do mandato, mas que optaram por continuar recebendo a remuneração do Legislativo.