Obra do Metrofor apresenta falha técnica na altura do Colégio Militar

Foto: Divulgação/SRT-CE Nova fiscalização foi realizada em obras da Linha Leste do Metrofor

Um problema técnico paralisou o avanço da tuneladora TBM01 durante as obras da Linha Leste do Metrô de Fortaleza, na futura estação Colégio Militar de Fortaleza (CMF), no bairro Aldeota. Segundo fontes, a máquina teria saído da rota prevista e se deslocado cerca de dois metros e meio além do esperado, ficando parada abaixo da área do CMF. A previsão inicial era de que o equipamento rompesse a parede diafragma da estação na última sexta-feira, 4.

Procurada, a Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra) informou, por meio de nota, que houve uma intercorrência técnica com a tuneladora, o que impediu o rompimento da parede dentro do prazo previsto. No entanto, as causas do problema “estão sendo apuradas pela equipe técnica”.

O órgão aguarda a resposta para o ocorrido e para a devida responsabilização do Consórcio FTS, empresa ajuizada pela execução das obras da Linha Leste.

Ainda segundo a pasta, o incidente não causou danos aos equipamentos nem oferece riscos à estrutura do Colégio Militar. “A projeção de saída da outra tuneladora (TBM02) do Colégio Militar, com destino à futura estação Nunes Valente, permanece para o fim deste mês, com previsão de chegada ao local até o fim do ano”, informa Seinfra.

O evento para chegada da máquina contaria com a presença do secretário da Infraestrutura do Estado, Hélio Winston Leitão, o qual apresentaria os detalhes técnicos do projeto, bem como informações sobre os próximos passos da construção da linha metroviária. A Seinfra, por sua vez, garantiu que o cronograma de entrega da Linha Leste do Metrô de Fortaleza segue mantido para 2028.

Fortaleza, 7 de julho de 2025

por Camila Maia - Especial para O POVO