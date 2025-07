Carmelo tira licença da Alece logo após ser substituído do comando do PL-CE

Foto: Samuel Setubal Carmelo Neto deve sair da presidência do PL Ceará em agosto

O deputado estadual Carmelo Neto (PL) deverá entrar com pedido de licença de 120 dias na Assembleia Legislativa do Ceará nesta semana. Em sua ausência, o suplente David Vasconcelos (PL), conhecido como David Pró-armas, de Sobral, assumirá a vaga. O afastamento ocorre em meio a mudança de comando do Partido Liberal (PL) no Estado, marcada para 20 de setembro.

Carmelo volta ao legislativo após Rota 22, evento do Partido Liberal que será finalizado com a troca oficial do comando do PL Ceará entre Carmelo e o deputado federal André Fernandes (PL), anunciada em junho. Em entrevista à Vertical, o parlamentar afirmou que o licenciamento ocorre apenas para a participação em eventos institucionais do PL, sendo “natural” a transmissão de cargo para Fernandes.

LEIA TAMBÉM | Após pedido de deputados, André Fernandes assume comando do PL-CE em agosto

“É uma mudança muito natural, inclusive, era algo que eu já queria, havia compartilhado internamente com o meu grupo, e, o no dia 20 de setembro, ela será consumada”, diz. A proximidade das datas, segundo Carmelo, é uma “coincidência”. “Foi estabelecida essa data no final do Rota 22, onde pretendemos fazer um evento de transmissão de função para o deputado André”, complementa.

Rota 22

O deputado e lider do PL Jovem Nacional participará de agenda no interior do Ceará durante afastamento. O evento pretende levar seminários e oficinas para lideranças pelo Interior e é uma missão “dada pelo presidente Bolsonaro” ao dirigente.

“Tem o Rota 22, um projeto que eu tô coordenando aqui no Estado, projeto nacional do partido, onde vamos percorrer as regiões do Ceará, tem também o PL Jovem nacional, que eu tô incumbido da missão de presidir nacionalmente e a gente tem percorrido o País, fortalecendo lideranças, formando lideranças jovens por todo o país. É uma missão que me foi dada pelo presidente Bolsonaro”.

O deputado ainda reconheceu o trabalho do suplente David Vasconcelos na Alece para os próximos dias. “Ele tem uma defesa muito boa dos CACs (Colecionadores, Atiradores Desportivo e Caçadores) da legitimidade dos clubes de tiro, da legítima defesa. É um deputado que fará um grande mandato aqui na assembleia”, enfatiza.

por Camila Maia - Especial para O POVO