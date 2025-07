Júnior Mano: Gilmar abre nova investigação por citações a Guimarães, Eunício e Yury

Foto: João Paulo Biage/O POVO Operação foi conduzida no gabinete do deputado Júnior Mano nesta terça-feira

Na mesma decisão em que autorizou operação de busca e apreensão contra o deputado Júnior Mano (PSB), o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), também determinou a instauração de nova investigação autônoma com o objetivo de apurar a possível participação de outros deputados em desvios de emendas parlamentares.

Segundo a determinação de Gilmar, nova investigação ocorrerá paralelamente ao processo envolvendo Júnior Mano e de forma sigilosa. A nova apuração foi instaurada a partir de pedido da Polícia Federal após a citação dos deputados José Guimarães (PT), Eunício Oliveira (MDB) e Yury do Paredão (MDB) no inquérito de Mano.

Assim como o deputado do PSB, Guimarães e Eunício são pré-candidatos ao Senado para 2026. Cabe destacar ainda que as citações aparecem no processo apenas através de terceiros, sem qualquer envolvimento direto de nenhum dos três deputados. Até a atual fase da investigação, não há qualquer implicação direta contra os parlamentares no caso.

No inquérito, no entanto, os três são citados por supostamente articularem emendas com um dos coordenadores do esquema, o prefeito de Choró, Bebeto Queiroz (PSB). "No mesmo contexto investigativo em que se apurou a articulação de transferências voluntárias com indícios de favorecimento a empresas vinculadas ao grupo de Beteto, também foram identificadas tratativas que envolvem a menção aos parlamentares federais José Guimarães e Eunício Oliveira", diz trecho do inquérito.

Supostas irregularidades envolvem emendas parlamentares

No caso de Guimarães e Eunício, a tratativa citada envolveria a "oferta" de emendas parlamentares que seriam articuladas pelo atual vice-prefeito de Canindé, Ilomar Vasconcelos (PSB). O recurso, continua a investigação, teria possibilidades de destinação para saúde, pavimentação ou "sarramento".

"Em mensagem posterior, Bebeto afirma para Cleidiane Queiroz ter sido informado, por meio de áudios que atribui a Eunício Oliveira, de que Guimarães teria indicado R$ 2 milhões em emenda para o município de Choró, e que o próprio Eunício também teria destinado R$ 1 milhão para Canindé".

Já no caso de Yury Paredão, o inquérito cita "vinculação" do deputado ao suposto esquema "em diferentes níveis", inclusive com "interlocução direta e indireta com o núcleo" liderado por Bebeto do Choró. Neste sentido, destaca atuação de uma assessora do deputado junto a Bebeto em 2024, com solicitação de informações sobre a execução de uma emenda do tipo "transferência especial" destinada ao município de Choró.

"O conteúdo do diálogo indica ingerência do grupo de Bebeto sobre a destinação e aplicação do referido recurso, circunstância fartamente comprovada na investigação em curso", destaca ainda o inquérito. Neste sentido, a investigação destaca uma emenda individual do deputado de 2024 para o município de Choró, em nível de transferência especial, no valor de R$ 10 milhões.

Deputados rejeitam envolvimento em irregularidades

Em nota, o deputado Eunício Oliveira afirmou que “destina emendas em dezenas de municípios cearenses, de forma transparente e de acordo com a legislação”. Também diz ser “importante salientar que o deputado ainda não foi notificado dessa eventual apuração”.

Eunício também destaca que sua emenda para Canindé só foi indicada em maio deste ano, para a saúde do município, e que ele já teria pedido a suspensão do recurso ao ministro Alexandre Padilha nesta terça-feira, após a operação.

Já Yury do Paredão rejeitou irregularidades e afirmou, em nota, ter “compromisso notável com a transparência e o desenvolvimento do Ceará”. “O parlamentar foi eleito deputado em uma campanha para o primeiro mandato sem quaisquer apoio de gestores em mandato. Ao destinar emendas para beneficiar os municípios, Yury tem contribuindo significativamente para o progresso e o bem-estar das comunidades locais do estado”, continua.

Já José Guimarães se manifestou destacando que não é “alvo de inquérito e da investigação para apurar possível uso irregular de emendas”. “Sobre o município de Choró (CE), reafirmo o fato de que que não destinei emendas parlamentares à localidade. Inclusive, nas eleições municipais mais recentes, disputamos contra o atual prefeito, tendo nosso candidato do PT sido derrotado nas urnas”, continua o petista.

“Em relação ao município de Canindé, uma simples consulta ao portal do Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi) comprova que não destinei nenhuma emenda parlamentar nos anos de 2024 e 2025”, conclui.