Canindé: MP pede cassação de prefeito e vice citando elo com Bebeto do Choró

Foto: Reprodução/Instagram (@ilomarvasconcelos) Além da cassação, o MPE solicita a inelegibilidade de oito anos dos gestores

A promotoria da 33ª Zona Eleitoral de Canindé apresentou, em junho, ação pedindo a cassação do prefeito de Canindé, Professor Jardel (PSB), e do vice, Ilomar Vasconcelos (PSB), por compra de votos e abuso de poder econômico e político na eleição de 2024. O órgão também pede a inelegibilidade da dupla por até oito anos e a realização de novas eleições no município.

Segundo o Ministério Público Eleitoral (MPE), conversas interceptadas e materiais apreendidos teriam revelado que o prefeito de Choró, Bebeto Queiroz (PSB), teria atuado como "apoiador e financiador da campanha" de Jardel e Ilomar, realizando "pagamentos diretos a cabos eleitorais e eleitores com o objetivo de angariar apoio político e votos".

Foragido desde novembro de 2024 e com o mandato cassado desde abril deste ano, Bebeto é acusado de coordenar “esquema estruturado” para compra de votos, com atuação em diversos municípios do Ceará. O suposto esquema foi alvo de operação deflagrada na terça-feira, 8, pela Polícia Federal envolvendo o deputado Júnior Mano (PSB). A linha da PF, no entanto, tem como base recursos oriundos de emendas parlamentares, o que não é citado no caso local de Canindé.

Apesar de também não mencionar o deputado, a ação do MP Eleitoral no caso de Canindé cita acusação semelhante, com interferência de Bebeto e empresas ligadas a ele para influenciar as eleições locais. “A multiplicidade e a conexão entre os atos revelam não apenas gravidade individual, mas sobretudo um projeto de poder fundado na violação da isonomia entre os candidatos e na afronta à vontade livre do eleitor”, diz a ação.

Alvo da ação do MP Eleitoral, o vice-prefeito Ilomar Vasconcelos também foi citado em decisão do ministro Gilmar Mendes que autorizou mandados de busca e apreensão contra Júnior Mano. Segundo inquéritos da PF citados por Gilmar, o vice-prefeito é citado como suposto articulador de emendas parlamentares de deputados federais para o município.

Busca e apreensão ampliou volume de provas contra gestores

A investigação do esquema acabou ganhando grande número de provas após operação de busca e apreensão realizada em um imóvel em Canindé onde funcionava um comitê de Jardel, Ilomar e da então candidata a vereadora Professora Lorena (PRD). No local, foram apreendidos pouco mais de R$ 56,6 mil em espécie, além de kits de higiene, medicamentos e um caderno com nomes de eleitores e valores em dinheiro associados.

“Ademais, no imóvel que funcionava um comitê de campanha, localizado no distrito de Targinos, foram encontradas várias xerox de títulos de eleitor e identidades, alem de santinhos dos impugnados, o que evidencia uma compra sistematizada de votos, com retenção das cópias como forma de coagir o eleitor a realmente votar no candidato corruptor”, destaca ainda o MP Eleitoral.

A Prefeitura de Canindé é procurada pela Vertical pelo menos desde a semana passada, mas não emitiu posicionamento até a publicação desta matéria. Em caso de respostas, o material será atualizado. (colaborou Camila Maia - Especial para O POVO)