Sarto acusa Evandro de "rebatizar" equipamento para atendimentos de TEA; prefeito nega

Foto: Reprodução/ Instagram Conforme divulgação nas redes sociais, 92% da obra no antigo NuTEA já foi concluída

O ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), vem denunciando nas redes sociais medida da gestão Evandro Leitão (PT) para "reinaugurar" o antigo Núcleo Municipal de Atenção à Criança e Adolescente com Transtorno do Espectro Autista (Nutea) como novo Centro de Diagnóstico Girassol. Ex-prefeito diz que Nutea foi implementado durante sua gestão e entregue com total funcionamento.

O equipamento foi inaugurado em agosto de 2024 mas, segundo denúncia de Sarto, já está há dois meses fechado para evento de reabertura. A prefeitura de Fortaleza informa que a situação ocorre pela realização de obras visando o aumento da estrutura, com 92% do processo concluído.

LEIA TAMBÉM | O que é novo na reforma de Evandro

O caso foi levado por Sarto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE) e ao Ministério Público do Ceará (MPCE), em ação que questiona a ordem de serviço da obra, prazos de entrega e situação dos atual dos atendimentos.

“Esse é o segundo maior equipamento do Nordeste para acompanhamento a crianças com transtorno do espectro autista. Ou melhor, era porque foi fechado pelo prefeito do PT. Inaugurei essa obra em agosto do ano passado, estava completamente pronta e funcionando. Atendia em média 500 crianças por mês com toda a infraestrutura necessária”, ressalta Sarto em vídeo gravado em frente ao local.

Sarto pontua que a mudança ocorre apenas por “vaidade política” do atual prefeito em não manter uma ação realizada durante seu governo. “Segundo informações que recebi hoje, esse equipamento está fechado há quase dois meses. E o pior de tudo é que ele fechou o apenas para mudar o nome (...) O prefeito do PT tem feito um verdadeiro teatro para dizer que está construindo um novo equipamento. Mentira, eu entreguei essa obra completamente pronta e funcionando”, diz.

Sarto continua: “O prefeito do PT criou uma obra fake em cima de uma obra que já estava construída e funcionando a pleno vapor. A obra foi inaugurada pela minha gestão em agosto de 2024”.

Serviços do Nutea foram transferidos para a Secretaria da Mulher, informa Evandro

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, por sua vez, justificou em coletiva nesta quarta-feira, 9, que a reinauguração do equipamento como Centro de Diagnóstico Girassol ocorrerá para a ampliação de atendimentos efetuados por ele. A média mensal era do recebimento de 300 a 400 crianças e adolescentes no espaço e, com as obras, o prefeito espera atender 3.300 jovens por mês.

“Só para você ter uma ideia, nesse espaço, inaugurado nas eleições em agosto, onde o ex-prefeito não pôde nem participar do momento, estava sendo acolhido algo em torno de 300, 400 crianças (...) Foi um espaço que foi ampliado e otimizado”, argumenta o chefe do executivo.

Conforme o prefeito, o Espaço Girassol é um compromisso de campanha, viabilizado por meio vice-prefeita de Fortaleza, Gabriella Aguiar, com objetivo de entrega uma unidade em cada regional da Capital. O primeiro espaço será inaugurado ainda neste mês de julho na Policlínica da Secretaria Executiva Regional 5 (SER 5), informa Evandro.

A crítica feita por Sarto também diz respeito a possível paralisação dos serviços nos meses iniciais de gestão, apenas para mudança do nome pela gestão. Entretanto, Evandro afirma a continuidade dos atendimentos neste período, realocados temporariamente para o prédio da Secretaria das Mulheres, indica Evandro.

“Todos os poucos atendimentos que estavam sendo feitos naquele equipamento, passaram para e momentaneamente, enquanto a gente entrega, para a Secretaria das Mulheres, praticamente vizinha ali. Foi o que aconteceu e não houve nenhum tipo de solução de descontinuidade nessa questão.

Perguntados sobre as denúncias feitas por Sarto, o atual prefeito diz: “Eu não vou avaliar porque acho que a população já avaliou o ex-gestor de Fortaleza, uma pessoa que tirou praticamente 11% dos votos”, argumenta.



por Camila Maia - Especial para O POVO