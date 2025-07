Mais de 20% dos deputados titulares da Alece estão licenciados

Foto: Junior Pio/Alece NOVA federação terá sete deputados estaduais na Alece

Por Camila Maia / especial para O POVO

Na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), dos 46 parlamentares eleitos, 10 estão licenciados do cargo, o que representa 21,74% de todos os deputados da Casa.

O rodízio de suplentes nas vagas é justificado por licenças para funções em pastas do Executivo estadual, assuntos de interesse particular e questões de saúde dos mandatários.

Moisés Braz (PT), Zezinho Albuquerque (Progressistas), Oriel Filho (PDT), Lia Gomes (PSB) e Fernando Santana (PT) estão licenciados por tempo indeterminado desde o início de 2023 para a ocupação de cargos em secretarias estaduais.

Esses nomes dirigem, respectivamente, a Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA), a Secretaria das Cidades (SCidades), Secretaria da Pesca e Aquicultura (SPA), a Secretaria das Mulheres (SEM) e a Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH) na gestão Elmano de Freitas (PT).

Já o deputado Osmar Baquit (PSB) está afastado desde 1º de janeiro deste ano para ocupar papel de titular de secretarias municipais da Prefeitura de Fortaleza. Baquit esteve à frente da Secretaria da Regional 4 (SR4), mas assumiu a Coordenadoria Especial de Apoio à Governança das Regionais desde 4 de abril. Na sua cadeira na Assembleia, está o suplente Guilherme Bismarck (PSB).

Entre os motivos para o afastamento do exercício do mandato também existe a categoria “Interesse Particular”, usada no caso dos parlamentares Emília Pessoa (PSDB), com início em 2 de junho até o dia 29 de setembro, e Allyson Aguiar (PCdoB), entre 12 de junho a 11 de setembro. Gordim Araújo (PSDB) e Pedro Lobo (PT) estão nas vagas dos dois deputados estaduais.

Recentemente, por interesse particular também, o deputado Simão Pedro (PSD) entrou com pedido de licença na Alece. Simão deixou a cadeira no dia 3 de julho, mas volta no próximo dia 2 de setembro. Em seu lugar está a suplente Keivia Dias (PSD).

A deputada Silvana Oliveira (PL), por sua vez, se afastou temporariamente do cargo no último dia 18 de junho. Silvana explicou ao O POVO que a licença se dá por questões de saúde, com crise mais grave de fibromialgia, doença que a acomete há alguns anos. O vereador licenciado da Câmara Municipal de Fortaleza, Pedro Matos (Avante), é seu suplente na Casa.

Dirigente estadual do Partido Liberal, o deputado Carmelo Neto informou para a coluna pedido de licença de 120 dias na última semana. Até o momento, no entanto, ele segue ativo na Casa, devendo se afastar apenas depois do fim do recesso.



Confira a lista de parlamentares licenciados da Assembleia Legislativa do Ceará

1. Moisés Braz (PT) - Suplente: Nizo Costa



2. Zezinho Albuquerque (Progressistas) - Suplente: Lia Gomes



3. Oriel Filho (PDT) - Antônio Granja



4. Osmar Baquit (PSB) - Guilherme Bismarck



5. Lia Gomes (PSB) - Tin Gomes



6. Fernando Santana (PT) - Guilherme Sampaio



7. Emília Pessoa (PSDB) - Gordim Araújo



8. Allyson Aguiar (PCdoB) - Pedro Lobo



9. Silvana Oliveira (PL) - Suplente: Pedro Matos



10. Simão Pedro (PSD) - Kélvia Martins