Conta de penduricalhos aumenta na Alece

Foto: Samuel Setubal Assembleia Legislativa do Ceará

A Alece publicou nesta semana cinco novas portarias concedendo o auxílio-saúde, benefício criado em fevereiro pela Casa, para cinco novos beneficiários. Entre eles, estão três deputados em exercício e dois ex-deputados aposentados, entre eles o ex-prefeito José Sarto (PDT). Sem exigir comprovação de gastos com saúde, o benefício garante pagamento extra mensal de 15% da remuneração dos beneficiários, com todos os novos casos tendo direito a "bônus" de R$ 5,2 mil. Hoje, 52 deputados em exercício - incluindo parlamentares licenciados - e 34 aposentados recebem o auxílio. Além de Sarto, estão na nova leva de beneficiários os deputados Acrísio Sena (PT), Guilherme Sampaio (PT) e Lucílvio Girão (PSD), assim como o ex-deputado Moésio Loiola (PSB).

Retroativo

Apesar de publicadas apenas em 25 de junho, as portarias registram datas anteriores, com todos os cinco já tendo recebido o bônus na folha de junho deste ano. A informação tem como base o Portal da Transparência da Alece.

Haja bônus

O número de possíveis beneficiários é superior ao total de assentos da Alece - 46 - pois inclui parlamentares que estão licenciados do mandato, mas que optaram por continuar recebendo a remuneração do Legislativo.

Solitário

Com a "chegada" dos novos deputados, Renato Roseno (Psol) passa a ser o único deputado do Ceará a abrir mão do benefício. Entre aposentados, recebem o bônus políticos com outros mandatos, como o senador Cid Gomes (PSB).

"Isonomia"

Deputados têm defendido o "bônus" destacando que benefícios semelhantes já são concedidos no Judiciário e Tribunais de Contas. Como diversos outros inativos podem pedir o auxílio, número de beneficiários tende a aumentar.

Construção

O Sinduscon realiza na próxima segunda, 16h, live do lançamento do Prêmio da Construção 2025, com categorias como Construtora do Ano e Operário do Ano. Inscrições em https://bit.ly/live-premio-da-construção.

Literatura

O Ideal Clube realiza na terça-feira, 1º, às 19h30min, lançamento da 25ª edição do Prêmio Estadual Ideal Clube de Literatura - Prêmio José Telles. Este ano, melhor conto de escritor cearense receberá R$ 20 mil em premiação.

Foto: Reprodução Instagram cafeteria Pâine Casarão tombado no Avenida Santos Dumont, onde funcional a Cafeteria Pâine

Tombamento de casarão

Evandro Leitão (PT) assinou ontem o tombamento do imóvel histórico onde hoje funciona a cafeteria Casa Pâine, na Avenida Santos Dumont. Curiosamente, exatamente dez anos depois da demolição de casarão próximo que ficava na mesma avenida.

Fome

Inscrições prorrogadas para até 2 de julho no Prêmio Pacto Contra a Fome 2025, que contemplará em até R$ 100 mil diversas iniciativas de promoção da segurança alimentar e redução de desperdício de alimentos.

Cuidado

A Assembleia Legislativa recebe na próxima segunda-feira, 24, audiência pública que apresentará dados inéditos sobre o trabalho de cuidado em Fortaleza. Iniciativa do deputado Guilherme Sampaio (PT).

Horizontais

Falecida em maio, Nana Caymmi recebe homenagem neste sábado 19h no CCBNB, com show de Raara Rodrigues e Quarteto de Jazz. Entrada franca, pelo Jazz em Cena. /// Ceará teve segunda alta consecutiva de inadimplentes, com 5,4% de crescimento em junho. Média nacional é de alta de 6,28%. Dados da FCDL-CE.