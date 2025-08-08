Bastidores da briga pelo comando da Docas

Foto: FERNANDA BARROS Senador Cid Gomes

Embora na superfície o cenário na base governista seja de calmaria a um ano das eleições, há tensão entre forças aliadas que tentam se viabilizar para o pleito. A disputa pelo comando da Companhia Docas do Ceará é apenas o capítulo mais recente, como a coluna mostrou ontem. Nele, grupos diversos expõem suas estratégias para avançar sobre posições mais vantajosas, como relatou um interlocutor. A queda de braço envolve ao menos dois blocos: de um lado, o PSD do secretário Domingos Filho (Desenvolvimento Econômico), que tenta ampliar controle sobre espaços na gestão estadual/federal como parte da fatura que apresenta ao condomínio governista; de outro, o setor mais próximo do senador Cid Gomes (PSB), que se mantém influente nos arranjos eleitorais.

Xadrez

À frente da Docas, Lúcio Gomes chegou ao posto ao destronar o então ex-deputado federal Dênis Bezerra, que havia perdido capital depois das eleições nas quais apoiou Roberto Cláudio contra Elmano de Freitas (PT), em 2022.

Xeque

Em viés de baixa àquela altura, Bezerra acabou caindo do cavalo após movimentos de Cid. Lúcio foi então escolhido para seu lugar – o Ferreira Gomes até tentara se acomodar no Abolição a partir de 2023, mas não obteve sucesso.

A roda...

Mais uma vez a órbita política rotacionou, e agora quem se vê sob ataque é o próprio Cid, primeiro do PSD e depois do PT. Os feudos do senador foram se reduzindo em meio a investidas de siglas de olho no espólio pós-racha com PDT.

... gira

O ex-governador já entendeu que precisa reagir. Daí a mensagem criptografada e endereçada ao mercado local quando da coletiva na qual defendeu Júnior Mano (PSB). "Querem me ver morto, mas eu não morro fácil", disse.

Quebrando...

A frase, que pareceu sem sentido naquele momento, vai ganhando contornos, especialmente depois de trechos do inquérito envolvendo Mano começarem a vazar. Trata-se de recado expresso cuja síntese é: outros vão tombar junto.

... cabeça

O que isso tem a ver com a Docas? Tudo. O cargo é federal, mas a lógica de ocupação é local, negociada a peso de ouro entre membros de um arco governista inflado. Entre mensagens cifradas, uma potencial crise se anuncia.



Foto: FCO FONTENELE ￼NO vácuo da atualização do Plano Diretor, a outorga onerosa redesenha a cidade

Evandro e a outorga

A gestão do prefeito Evandro Leitão (PT) já concedeu Outorga Onerosa de Alteração do Uso a cinco de nove projetos protocolados na Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma). O instrumento permite construção acima do limite de altura.

Recursos I

De acordo com a Seuma, apenas em "dois dos processos aprovados em 2025, por exemplo, um valor foi definido em R$ 20.665,81 e outro em R$ 2.842.337,47". Os pedidos, enfatizou a pasta, ainda estão tramitando no Executivo.

Recursos II

A secretaria acrescentou que, "até o momento, nenhum valor foi arrecadado referente aos processos aprovados desde o início deste ano" e que "as análises e decisões são debatidas em reuniões" em comissão do Plano Diretor.

Projeto das bíblias

A deputada estadual Silvana Oliveira (PL) prometeu, durante participação no Debates do Povo (rádio O POVO CBN), acionar o Ministério Público contra a proposta que prevê distribuição de livros sagrados na rede escolar do Ceará. O texto foi votado na última quinta-feira, 7, na Assembleia Legislativa.

