Projetos de Evandro pró-áreas verdes "travam" no Legislativo

Foto: FÁBIO LIMA Prefeito Evandro Leitão

Mensagens do prefeito Evandro Leitão (PT) que revogam ou reduzem leis que atacaram áreas de proteção ambiental de Fortaleza não possuem hoje perspectiva de votação na Câmara Municipal. Enviados ao Legislativo ainda em março, os projetos de lei complementar 24/2025 e 25/2025 estão parados na Comissão Especial do Plano Diretor desde 7 de maio, após pedido de vistas de Paulo Martins (PDT). Em entrevista à Vertical, o prefeito destacou ontem pedido de vereadores para que a questão seja incluída no debate do Plano Diretor de Fortaleza, hoje em elaboração pela Prefeitura. Ambientalistas alertam, no entanto, que demora na revogação pode trazer prejuízos irreversíveis para áreas não construídas das áreas, com "consolidação" de desmatamento.

Independência

Em entrevista à estagiária Camila Maia, da Vertical, Evandro disse que gostaria de ter a aprovação rápida das matérias, mas reforçou respeitar a independência do Legislativo. "Obviamente, quem vota é a Câmara", diz.

Visitas

Em junho, o presidente da Comissão Especial do Plano Diretor da Casa, Benigno Júnior (Republicanos), atribuiu a demora na votação a um interesse de vereadores em realizarem visitas in loco em partes das áreas afetadas.

Revogações

Mensagens atingem leis aprovadas no "apagar das luzes" da legislatura passada, incluindo a previsão de revogação total de leis de Adail Júnior (PDT) e Emanuel Acrízio (Avante). Sem a nova norma, áreas estão sem proteção.

Extintas

Sancionadas pelo ex-prefeito José Sarto (PDT), as leis excluem, entre outros pontos, trechos de Zonas de Proteção Ambiental localizadas no entorno do Parque Rachel de Queiroz e no bairro Luciano Cavalcante.

Advocacia

A OAB-CE promove em 30 de agosto nova edição da Festa do Rubi, no Centro de Eventos. Realizada em comemoração ao Mês da Advocacia, a tradicional festa terá neste ano, como principal atração musical, a cantora Elba Ramalho.

Habitação

O prefeito Evandro Leitão (PT) assinou ontem, Dia da Superação à Situação de Rua, mensagens que reservam até 5% de unidades do Minha Casa Minha Vida de Fortaleza à população em superação da situação de rua.

Foto: Samuel Setubal Vereador Leo Couto (PSB) é presidente Câmara Municipal de Fortaleza

Câmara sustentabilidade

Câmara Municipal realizou ontem fórum puxado pelo presidente da Casa, Leo Couto (PSB), para debater iniciativas e metas para a sustentabilidade no poder público de Fortaleza. Presenças como prefeito Evandro e ministro Benjamin Zymler (TCU).

Segurança

A CCJR da Alece aprovou ontem resolução da Mesa Diretora que prevê uma série de alterações na estrutura administrativa do Legislativo. Entre diversos pontos, texto atualiza atribuições da Coordenadoria de Polícia da Casa.

Novidade

Em um dos pontos, a matéria inclui entre as atribuições a "segurança pessoal do presidente da Alece e de seus familiares". Em nota, a Casa diz que ações não tem impacto orçamentário ou alterações de pessoal

Alunos que inspiram



A Seduc Ceará e a Fundação Demócrito Rocha (FDR) realizam hoje a 9ª edição do Festival Alunos que Inspiram, que dá visibilidade à produção artística de alunos da rede pública de ensino. /// A partir das 8h, o Teatro do RioMar Fortaleza recebe diversas apresentações de estudantes, em 15 expressões.



