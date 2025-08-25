Vereadores divergem de Plano Diretor sobre área verde

Foto: FCO FONTENELE Sabiaguaba: alvo de projeto para permitir construções

A Zona de Interesse Ambiental (ZIA) da Sabiaguaba, atualmente alvo de projeto de lei que tenta ampliar o limite de construções na região, tem proposta no sentido contrário, pelo reforço da proteção ambiental da área, nas discussões do Plano Diretor de Fortaleza. Atualmente em estágio de elaboração pela Prefeitura, a nova norma estuda uma mudança na classificação de parte da região por conta da presença de comunidades tradicionais de pescadores e marisqueiros. Com isso, zoneamento da área que é considerado especialmente sensível pode ser alterado para ser ainda menos permissivo com relação a construções na região. Projeto em votação no Legislativo, portanto, estaria indo no sentido oposto do que é proposto por técnicos do Executivo sobre o tema.

Em pauta

O projeto foi aprovado semana passada pela Comissão Especial do Plano Diretor da Casa, com votos contrários de Adriana Gerônimo (Psol) e Mari Lacerda (PT). Ação volta ao grupo esta semana para votação de emendas.

Emenda

Foi apresentada emenda de Gabriel Aguiar (Psol) que tenta reduzir a área que terá novo limite para construções. Com isso, só seriam afetadas áreas com construções consolidadas, sem novo desmatamento.

Planejamento

A sede do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-CE) recebe às 19h desta quarta-feira, 27, debate com o secretário Artur Bruno (Ipplan) e o arquiteto e músico Fausto Nilo sobre planejamento urbano e o novo Plano Diretor de Fortaleza.

Alô, prefeito

A Prefeitura costuma dizer que a manutenção de calçadas é de responsabilidade dos proprietários de imóveis. Pois bem: valeria a aplicação da máxima no entorno do prédio do Imparh, órgão municipal localizado no bairro Damas.

Conservação

O auditório da Câmara Municipal recebe nesta terça-feira, às 14h30min, consulta pública sobre projeto que cria o Refúgio da Vida Silvestre Carnaubal das Jandaias, nova unidade de conservação em Fortaleza.

Ave rara

Foto: Samuel Setubal Jandaia-verdadeira

A proposta, de Gabriel Aguiar (Psol), prevê a proteção de uma área no Cajazeiras onde existem hoje dezenas de ninhos de jandaia-verdadeira , ave ameaçada de extinção que chegou a ser considerada extinta em Fortaleza.

Filha de Zezinho na Arce

Foto: Sara Maia 12/7/2012 Zezinho e a filha Aline

A ex-prefeita de Massapê, Aline Albuquerque (Republicanos), foi indicada por Elmano de Freitas (PT) como conselheira da Agência Reguladora do Estado do Ceará. Ela é filha do deputado e secretário das Cidades Zezinho Albuquerque (Progressistas).

Ex-prefeita

Eleita em 2020, Aline rompeu com o irmão, o deputado AJ Albuquerque (Progressistas) antes da eleição do ano passado e acabou derrotada por Ozires Pontes (PSDB) na busca pela reeleição. Cargo tem salário em R$ 21 mil.

Federação

A indicação é gesto óbvio do governo em aproximar Zezinho e o Progressistas para a base aliada no Ceará. Na semana passada, o partido oficializou federação com o União Brasil, sigla comandada pela oposição no Estado.

Horizontais_

A indicação vem também no contexto de outros "agrados" para aliados em siglas estratégicas para 2026. /// Neste mês, Domingos Filho (PSD) emplacou o primo Odilon Aguiar em direção da Codevasf e o Estado articulou R$ 17,5 milhões federais para a Santa Casa de Sobral, reduto de Moses Rodrigues (União).