José Guimarães rejeita votação de anistia: "Piada de mau gosto"

JOSÉ Guimarães é líder do governo Lula na Câmara

Líder do governo Lula (PT) na Câmara Federal, o deputado José Guimarães (PT) rejeitou neste domingo, 31, tese de aprovação de uma anistia para Jair Bolsonaro (PL) ou participantes do movimento golpista de 8 de janeiro de 2022.

Em meio a nova investida da oposição sobre o tema, o deputado afirmou que semana no Congresso será dedicada a pautas “interesse do País”, como aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda.

“Não tem que ter PL da Anistia. Isso é piada de mau gosto, sem chance de votar isso. Essa semana nós vamos para a luta para aprovar matérias de interesse do governo”, diz Guimarães, que cita projetos como o aumento da isenção do IR para pessoas com renda de até R$ 5 mil, projetos de incentivos fiscais e discussão da Lei Orçamentária Anual (LOA).

“Temos também uma medida provisória da tarifa social de energia para ser votada essa semana. Quem ganha é o consumidor, a população. É isso que nós temos que discutir, o governo não pode entrar nessa maluquice do PL, que só tem uma pauta, que é tentar livrar o Bolsonaro do golpe que ele coordenou”, afirma o petista.

