"Nunca prendeu um ladrão de bicicleta", diz Chagas sobre fala de Wagner

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
O secretário da Casa Civil do Ceará, Chagas Vieira, ironizou nesta segunda-feira, 8, fala do ex-deputado Capitão Wagner (União) após ele afirmar que estaria próximo de “ir atrás” do prefeito cassado de Choró, Bebeto Queiroz (PSB), foragido desde o ano passado.
“A gente não pode aceitar como normal as pessoas que aparecem com soluções fáceis, com discursos hipócritas dizendo que vão resolver o problema. Inclusive tem gente que era policial, acho que nunca prendeu um ladrão de bicicletas, e disse que vai colocar colete a prova de balas para ir atrás de bandido”, disse Vieira, em entrevista ao Jogo Político.
Apesar de não citar diretamente Wagner, a fala faz referência a declaração feita pelo ex-deputado na manhã desta segunda-feira, 8, durante evento da oposição em Fortaleza. Criticando há vários meses a demora na captura de Bebeto, Wagner chegou a afirmar que está “para colocar um colete e uma arma para ir atrás do Bebeto”.
Segundo o ex-deputado, circulariam há vários meses informações sobre o paradeiro do prefeito cassado. Apesar disso, não estariam ocorrendo ações para a captura do gestor. "Ontem eu tive notícia que ele tava no Choró, esses dias ele teve aqui em Fortaleza, tem dia que ele tá lá em Juazeiro”, disse Wagner durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira.
Chagas Vieira, no entanto, rebate a tese e critica a fala de Wagner. “Ele disse que sabia onde estava o ex-prefeito, então por que não denuncia? Ele está praticando um crime, se ele vê um foragido, por que que não denuncia? Se denuncia, por que não prende?”, questionou o secretário, que criticou “discursos levianos e hipócritas” de opositores.
