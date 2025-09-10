Evandro assina criação de cinco novos parques urbanos em Fortaleza

Foto: Beatriz Boblitz/Divulgação/Prefeitura de Fortaleza Novos parques foram anunciados em evento da Prefeitura de Fortaleza nesta quarta-feira

O prefeito Evandro Leitão (PT) assinou nesta quarta-feira, 10, decreto municipal criando cinco novos parques urbanos em Fortaleza. O ato ocorreu durante evento da Prefeitura de preparação para a COP 30, conferência do clima que ocorre em novembro em Belém (PA).

Ao todo, serão criados os parques urbanos Lagoa do Aracapé, Lagoa do Urubu, Zeza-Olho D’água, Zoobotânico do Passaré e Lagoa da Paupina. Com isso, Fortaleza passará a contar com 30 parques na cidade. Com funcionamento regido por plano de manejo específico, áreas conciliam preservação ambiental, lazer e promoção da saúde.

Entre outros pontos, o plano de manejo pode criar regras específicas e restringir, por exemplo, possibilidades de construção e circulação de veículos no entorno do parque. Criação dos novos parques foi antecipada pela coluna na última terça-feira, 9.

Além dos novos parques, foram lançados também projetos do Observatório dos Riscos Climáticos de Fortaleza e da nova Política Municipal de Mudança do Clima. O prefeito também anunciou adesão de Fortaleza à Rede Global C40, que reúne prefeito e gestores municipais de todo o mundo de olho em sustentabilidade e soluções ambientais.

"Os anúncios que fizemos hoje: a adesão de Fortaleza à rede C40, que trará ainda mais visibilidade para a nossa capital, e a assinatura do Decreto Municipal que cria mais cinco parques urbanos, serão fundamentais para tornar Fortaleza uma cidade mais arborizada e comprometida, de forma efetiva, com a sustentabilidade", concluiu o prefeito.

