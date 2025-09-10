Idilvan e Mauro podem ficar no PDT, mas em diálogo com Cid Gomes

Foto: Kayo Magalhaes/Agência Câmara Deputado Mauro Filho (PDT-CE) vice-líder do governo na Câmara

Até recentemente dados como certos no PSB, os deputados federais Idilvan Alencar (PDT) e Mauro Filho (PDT) já avaliam hoje continuar no PDT para a eleição de 2026 no Ceará. A mudança de rumo, no entanto, passaria por acerto com o senador Cid Gomes (PSB), que articulou migração de antigos pedetistas de seu grupo político ao PSB.

A informação é do presidente do PDT Ceará, deputado André Figueiredo (PDT), que confirma também interesse do PDT em manter os parlamentares no partido. “Nós estamos tentando manter o Idilvan e o Mauro na bancada. Ambos demonstraram esse interesse, mas sabemos que tem que haver um diálogo com o senador Cid”, diz o deputado.

“Estamos dispostos a dialogar, porque a nossa prioridade é termos uma boa nominata de federais e estaduais”, destaca André, que reforça tendência do partido em seguir na base de Elmano de Freitas (PT) para a próxima disputa eleitoral no Estado. Em 2024, postura de oposição da sigla a Elmano promoveu migração em massa de cidistas para o PSB.

“Já estamos na base do presidente Lula, na base do prefeito Evandro Leitão e nossa tendência é estarmos do lado também com o governador Elmano no próximo ano. São candidatos do nosso campo político e, como tal, queremos fortalecer esse projeto e, é claro, fortalecer o PDT por nossas candidaturas a federal e estadual”, afirma.



Atualmente, Idilvan atua como secretário da Educação na gestão Evandro Leitão. Já Mauro Filho é vice-líder do governo Lula no Congresso Nacional.