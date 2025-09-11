Alece aprova crédito especial de R$ 12,5 mi para Hospital de Itapipoca

Foto: Junior Pio/Assembleia Legislativa ￼ASSEMBLEIA Legislativa do Estado do Ceará (Alece)

A Assembleia Legislativa do Ceará aprovou nesta quinta-feira, 11, Projeto de Lei que autoriza a abertura de crédito especial de R$ 12.505.000,00 a ser destinado à estadualização e à ampliação do Hospital Regional de Itapipoca. Recursos provenientes do SUS devem ser encaminhados ao Fundo Estadual de Saúde (FUNDES) e medida é incluída na Lei Orçamentária Anual de 2025.

“A incorporação à rede estadual permitirá ampliar cada vez mais a capacidade instalada, modernizar processos, implantar novas especialidades e alinhar a unidade às políticas públicas de saúde, garantindo maior resolutividade, humanização e redução da pressão sobre hospitais da Capital”, justifica ementa da proposta.

O texto continua: “Trata-se, portanto, de medida estratégica para fortalecer a regionalização do SUS, promovendo uma rede hospitalar mais eficiente, integrada e sustentável, com impacto positivo na Região de Saúde de Fortaleza e em municípios da Região de Saúde do Norte”.

Projeto do Executivo foi aprovado em regime de urgência, com votos favoráveis, inclusive, da oposição ao Governo Elmano de Freitas (PT). Conforme grupo oposicionista, o motivo de votar com o Governo. Essa matéria requer urgência porque é sobre “saúde pública” não como as demais mensagens do Executivo que chegam e não tem tempo para serem aprimoradas.

“Eu quero registrar a diferença de uma matéria que requer urgência e uma matéria que nós poderíamos ter todo cuidado de nos debruçarmos”, destacou deputado Sargento Reginauro (União), líder do União Brasil na Casa.

Líder da bancada do PDT, Cláudio Pinho (PDT), por sua vez, criticou a falta de pedido de urgência no corpo do texto pelo poder Executivo. “Eu vejo com certa tristeza às matérias que chegam do Poder Executivo. Se o Governo quer que as matérias sejam votadas com urgência, que venha na matéria, mas fica utilizando o próprio líder do Governo, expondo a Assembleia como se a Casa é que quisesse votar com urgência”, disse.



por Camila Maia – Especial para O POVO