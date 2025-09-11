Fernando Santana fala reafirma "predisposição" por candidatura de deputado federal

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo ￼FERNANDO Santana assumiu Secretaria dos Recursos Hídricos

O secretário de Recursos Hídricos do Ceará, Fernando Santana (PT), reiterou nesta quinta-feira, 10, a possibilidade de disputar uma vaga na Câmara dos Deputados em 2026. Em entrevista à Vertical, o deputado licenciado e irmão do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), afirmou que existe uma “predisposição” em colocar seu nome como pré-candidato, mas destacou que a decisão depende do aval de lideranças do PT.

“Há uma predisposição minha de colocar o meu nome para a pré-candidatura a deputado federal, mas ouvindo muito o meu líder, que é o ministro Camilo Santana, ouvindo aquele que nos lidera aqui no Estado do Ceará, que é o governador Elmano (de Freitas). No momento oportuno nós vamos tomar essa decisão”, diz.

Apesar de admitir conversas de bastidores sobre o tema, o secretário frisou que, neste momento, está concentrado no trabalho à frente da pasta. “Eu estou focado, esse ano, nas ações da secretaria para que a gente possa entregar à população, ações que o governador Elmano possa inaugurar, entregar as ações até dezembro. Então, estou focado muito no serviço institucional”, afirma.

Sobre a disputa pelo Senado em 2026, Fernando avaliou como legítima a movimentação em torno do nome do deputado federal José Guimarães (PT), mas definições deverão ser feitas apenas no próximo ano.

“Na verdade é muito cedo ainda. Todo partido é legítimo que coloque seus quadros para as possíveis disputas (...) De forma legítima, o deputado federal Guimarães tem colocado, isso ou não como uma possibilidade, é muito legítimo, para o debate, para as discussões, mas isso só vai ser definido mesmo ano que vem", diz.



por Camila Maia – Especial para O POVO