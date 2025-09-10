Deputados querem ficar no PDT, diz Figueiredo

Foto: Renato Araújo/Câmara dos Deputados ANDRÉ Figueiredo

Até recentemente dados como certos no PSB, os deputados Idilvan Alencar (PDT) e Mauro Filho (PDT) já avaliam hoje continuar no PDT para a eleição de 2026 no Ceará. A mudança de rumo, no entanto, passaria por acerto com o senador Cid Gomes (PSB), que articulou migração de antigos pedetistas de seu grupo político ao PSB. A informação é do presidente do PDT Ceará, deputado André Figueiredo (PDT), que confirma também interesse do partido em manter os parlamentares. "Nós estamos tentando manter o Idilvan e o Mauro na bancada. Ambos demonstraram esse interesse, mas sabemos que tem que haver um diálogo com o senador Cid", afirma. "Estamos dispostos a dialogar, porque a nossa prioridade é termos uma boa nominata de federais e estaduais", diz.

Pós-crise

Figueiredo reforça tendência do PDT em seguir na base de Elmano de Freitas (PT) para a próxima eleição. Após a disputa de 2022, postura de oposição da sigla a Elmano promoveu migração em massa de cidistas para o PSB.

Nova rota

O PDT, no entanto, vem se aproximando do governo desde o fim de 2024, inclusive com apoio a Evandro Leitão (PT) em Fortaleza. Liderada pelo ex-prefeito Roberto Cláudio, ala de oposição já estaria de saída da sigla.

Alinhados

O movimento vem sendo bem recebido por petistas. Na segunda-feira, o secretário Chagas Vieira (Casa Civil) inclusive afirmou ao O POVO que o PDT teria atenção do governo para formação de uma boa chapa em 2026.

Plano Diretor

Titular do Instituto de Planejamento de Fortaleza, o secretário Artur Bruno (PT) estará na Câmara Municipal na próxima terça-feira, 16, para debate do novo Plano Diretor de Fortaleza, que deve ser enviado à Casa em novembro.

"Aniversário"

Completou quatro meses nesta semana, aliás, "paralisia" de mensagens de Evandro Leitão (PT) revogando leis que extinguiram áreas verdes de Fortaleza. Ontem, Adriana Gerônimo (Psol) voltou a cobrar votação dos projetos.

Leia mais O histórico das áreas verdes de Fortaleza: lutas de décadas, exclusões de segundos

Ainda?

Propostas estão paradas desde maio na comissão especial do Plano Diretor. Presidente do grupo, Benigno Júnior (Republicanos) repetiu ontem mesma justificativa de junho, de que vereadores desejam "visitar" áreas atingidas.

INSPETOR Alberto

Alberto com revés em Conselho

Com prazo para elaboração vencido na última segunda-feira, 8, relatório de processos contra o vereador Inspetor Alberto (PL) no Conselho de Ética da Câmara Municipal de Fortaleza contém "pontos em desfavor" ao parlamentar.

Prazo

A informação é do presidente do Conselho de Ética, Professor Enilson (Cidadania), que destaca que o documento deve ser pautado no grupo até a próxima semana, após a presidência da Casa fixar data da reunião.

"Imparcial"

"Acredito que o vereador Luciano Girão foi totalmente imparcial, fez todas as análises técnicas necessárias, consultou inclusive órgãos de fora da Casa, como o Ministério Público e a própria Justiça do Ceará", diz Enilson.

Hospital do Cariri



A Alece aprovou ontem mensagem de Elmano de Freitas (PT) que autoriza a doação de um imóvel do Governo do Ceará à Universidade Federal do Cariri (UFCA) para a construção do novo Hospital Universitário. /// Equipamento ficará em Juazeiro do Norte, com custo de operação previsto em R$ 285 milhões.



