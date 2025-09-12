Briar celebra um ano do EP "Aguarrás" com show no Hub Cultural Porto Dragão

Foto: Briar/reprodução Novo album do cantor Briar é intitulado de "Aguarrás"

O músico cearense Briar faz neste sábado, 13, show no Hub Cultural Porto Dragão de comemoração de um ano de lançamento do EP “Aguarrás”. Apresentação ocorre às 19h, tem ingressos no Sympla e contará com participações de Mateus Fazeno Rock, Soledad e Zeca Kalu.

Abordando a experiência do artista com a migração do Interior para a Capital do Estado, Aguarrás possui sete faixas com influências que vão do rock psicodélico cearense à música eletrônica. Além das faixas do EP, o show também deve apresentar canções inéditas de "Passo em Falso", novo álbum do artista, em estágio de produção.

“‘Passo em Falso’ é um álbum que ainda traz muito do universo existencial da memória e do trânsito, mas que aborda esses temas numa perspectiva mais assertiva e madura, apostando mais alto em sonoridades mais oblíquas e narrativas mais objetivas”, diz Briar sobre a nova obra.

“Além disso, acho que o álbum soa mais coletivo e orgânico, por estar sendo produzido com banda, o que traz uma nova camada em relação ao Aguarrás, que foi produzido de forma mais intimista e solitária”, finaliza.

O trabalho do artista está disponível em plataformas de streaming como Spotify, Deezer, YouTube e Apple Music, e já foi objeto de resenha do O POVO.

