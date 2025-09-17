Ato na Alece cobra derrubada da PEC da Blindagem pelo Senado

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
O plenário da Assembleia Legislativa do Ceará recebe na tarde desta quarta-feira, 17, ato coordenado de diversos parlamentares cearenses contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que aumenta a proteção de membros do Congresso Nacional contra ações do Judiciário – que ganhou o apelido nas redes sociais de PEC da Blindagem.
O ato, organizado pelos mandatos do deputado federal Idilvan Alencar (PDT), da deputada estadual Larissa Gaspar (PT) e da vereadora Professora Adriana Almeida (PT), cobra que a matéria seja rejeitada na votação de revisão do Senado Federal.
Na manifestação, os três parlamentares iniciaram a coleta de assinaturas para um abaixo-assinado coletivo das bancadas cearenses na Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa e Câmara Municipal de Fortaleza.
Segundo os parlamentares, a medida promove “graves retrocessos” ao ordenamento jurídico brasileiro, abrindo “espaço para a impunidade parlamentar” ao submeter processos contra deputados e senadores a uma autorização prévia do Congresso Nacional.
